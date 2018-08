Regering vil tillade giftrester i folks medicin

I over et halvt år har det været muligt for alvorligt syge danskere at dulme deres smerter med hash, men fordi der ikke bliver produceret hash i Danmark vil regeringen nu tillade rester af sprøjtegifte i patienternes cannabis

Siden 1. januar i år har der været en forsøgsordning med cannabis som behandlingsmiddel til patienter med for eksempel sklerose og kroniske smerter.

Sådan som reglerne er nu, må der ikke være sprøjtegift i den medicinske cannabis, der bruges i forsøgsordningen. Men den regel skal sløjfes, hvis regeringen får sin vilje. Det skriver Politiken.

Der er blevet skrevet et udkast til et lovforslag om tilladelse af sprøjtegifte i de hashplanter, som skal bruges til medicinsk behandling. Sådan som reglerne er nu, så er pesticider et kæmpe no-go i lægemidlet.

Kun to produkter i handlen

Politikerne i Folketinget ønskede, da de indførte forsøgsordningen, at der skulle være en masse forskellige cannabis-produkter på markedet til patienterne.

Men sådan som det er nu, så er der kun to produkter på landets apoteker. Det er bøtter med topskud fra cannabisplanten, som er blevet tørret, og derfor er helt perfekte til brygge til en urtete.

Årsagen til at der kun er to produkter i handlen, skyldes de skrappe lovkrav til pesticidfri produktion af medicinsk cannabis, som regeringen har bestemt. Derfor ser regeringen sig nødsaget til at få lempet på deres egne opførte krav, så de kan få indført muligheden for rester af sprøjtegifte i folks rum-te.

Håber på danske landmænd

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen landmænd i Danmark, der dyrker medicinsk og lovlig hash.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) håber, at de danske landmænd snart kommer i gang med at dyrke cannabis til forsøgsordningen.

'Min ambition er klart, at medicinsk cannabis i Danmark er pesticidfrit, og derfor er det også vigtigt, at vi hurtigt får gang i den danske økologiske og pesticidfrie dyrkning', skriver ministeren via en pressemedarbejder i en sms til Politiken.

Hashen der bliver brugt i Danmark kommer fra Holland, hvorefter den danske stat gør topskudene til medicin. En bøtte koster 788,20 kroner for 5 gram hash.

Skulle der komme gang i en dansk økologisk produktion af hash inden forsøgsordningen udløber i 2021, så vil ministeren gerne stoppe for produktionen af medicin med pesticidrester i sig.

Omstridt ordning

Forsøgsordningen med cannabis har været kritiseret, siden den lå på tegnebrættet. Ordningen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2017. Patienter med kroniske smerter, sklerose, skadet rygmarv og kræftpatienter, der er plaget af kvalme og opkast efter kemoterapi kan blive godkendt til den lovlige hash, hvis deres praktiserende læge er med på den.

Regeringens forslag med forsøgsordningen blev ikke mødt med begejstring fra de praktiserende læger, der skal udskrive recepterne og tage ansvar for behandlingen med cannabis. Og nu skal de også forholde sig til potentielle pesticider i folks topskud.

- Det sætter en tyk streg under problemerne med denne ordning og skaber yderligere usikkerhed. Vi har at gøre med en plante med en masse indholdsstoffer, hvis effekt vi ikke kender til bunds, og nu skal vi også forholde os til, at medicinen kan indeholde sprøjtegift. Det er en absurd situation, siger praktiserende læge Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM til Politiken.

Det var patientgrupper der pressede på med at få ordningen indført, og nu kan de så se frem til, at de måske får pesticider med i deres cannabis-te.

Forsøgsordningen løber frem til 2021. I de første seks måneder, hvor ordningen har været i gang, har 151 læger udskrevet recepter på cannabis til sammenlagt 551 patienter. Det oplyser Sundhedsministeriet til Politiken.

