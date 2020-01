Regering vil tvangsfjerne fremmedkrigeres børn men ikke fra lejre

På den ene side vil regeringen i et udspil gøre det lettere for kommuner at tvangsfjerne fremmedkrigeres børn i Danmark, hvis det vurderes, at de ellers ville vokse op i et radikaliseret miljø.

På den anden side vil regeringen ikke hjemtage de omkring 30 børn og unge, der i øjeblikket vurderes at befinde sig i lejre i det nordlige Syrien.

Det skyldes, at forældrene har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for den militante bevægelse Islamisk Stat.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder børnene for en 'ulykkelig situation' på et pressemøde i Statsministeriet torsdag.

- Der er nogle dilemmaer, som vi er ærlige og åbne omkring. Vi vil gerne hjælpe nogle af de børn, men vi vil ikke hjælpe deres forældre. Hvis det at hjælpe børnene også betyder, at man hjælper forældrene til Danmark, så kan vi ikke træffe det valg.

- Vi kommer ikke til at anbefale, at man over en bred kam tager de børn til Danmark, siger Mette Frederiksen.

Forslaget er en del af et større udspil, der skal ramme fremmedkrigere, som har kæmpet mod Danmarks interesser.