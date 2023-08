Regeringen åbner for at gøre oksekød dyrere

Efter en sommer med skovbrande, kæmpehagl og oversvømmelser har der været storm om regeringen.

Både i dele af den offentlige debat og fra partier på Christiansborg bliver der således kaldt på mere klimahandling. Og nu åbner regeringen, der ellers tidligere pure har afvist det, for at indføre en afgift på forbruget af klimabelastende fødevarer.

Det skriver DR.

- Vi er gang med at kigge på, hvordan man laver en afgift på blandt andet produktionen af oksekød, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til mediet.

- Og så kigger vi selvfølgelig også på, hvordan det kunne se ud, hvis man skal bruge forbrugsafgifter, fortsætter han.

Oksekød fylder i klimaaftrykket

Baggrunden for udmeldingen er en ny rapport fra den grønne tænketank Concito, der viser, at danskernes klimaaftryk i snit er dobbelt så højt som indbyggerne i resten af verden. Ifølge rapporten står vores forbrug af oksekød for 55 procent af klimaaftrykket fra maden.

Skatteministeren vil over for DR ikke garantere, at prisen på oksekød ikke bliver højere som følge af tiltagene, der kan være på vej.

Han understreger dog, at klimamålene skal nås på en måde, 'så vi alle kan være med'.