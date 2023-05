Regeringen afblæser krisen: Økonomien er bomstærk

Det var med alvorstunge miner, at Mette Frederiksen (S) i december lancerede regeringen over midten. For der var ingen ende på, hvor alvorlige kriser Danmark stod over for og hvor regntunge, de mørke skyer, der hang over økonomien, var.

Men krisen er aldrig kommet og onsdag kunne økonomiminister Stephanie Lose (V) så afblæse den. Det gjorde hun, da hun præsenterede forårets økonomiske redegørelse, der nærmest kun bestod af godt nyt.

- Helt overordnet, så mener jeg, at der er god grund til at sige, at det bliver en blød landing. Der kan komme ting udefra, der kan ændre situationen.

- Men med alt den viden, vi har nu, så bliver det ikke en økonomisk krise, sagde Stephanie Lose.

Det var sort i sort, da regeringen præsenterede sig selv i december. Men den økonomiske krise er aldrig kommet. Foto: Jens Dresling

Blå himmel

Det er da også svært at få øje på den krise, regeringen har omtalt siden den kom til. Så godt som alle er job, boligmarkedets totale retræte kom aldrig og økonomien er i vækst. Endda mere end forventet for bare to måneder siden.

Og Stephanie Lose ville da også hellere tale om de gode nyheder end hvorfor pokker en mulig krise skulle tales sådan op, når den aldrig kom.

- Først og fremmest er det jo en god nyhed, at vi er kommet godt igennem det, mange berettiget var bekymrede for sidste efterår og hen over vinteren. Det kan man jo glæde sig over, sagde hun.

Mange danskere har hørt regeringen tale om kriser og behovet for at stramme op, afskaffe en helligdag og gå mere på arbejde. Hvad skal danskerne tænke nu?

- Først og fremmest håber jeg, at man som dansker tænker, at man kan føle sig mere tryg. Og at man kan have ro i maven om sin egen økonomi.

- Det sagt, så er der stadig store udfordringer for vores samfund. Hvordan vi sikrer velfærden, den grønne omstilling og forsvaret, sagde hun.

Hvad nu?

Bare fordi, at krisen aldrig kom, ser regeringen - ifølge Stephanie Lose - dog ingen grund til at ændre på de reformplaner, der står i regeringsgrundlaget.

- Vi er ikke nødt til at lave planerne om. Vi skal stadig træffe beslutninger, der kan fremtidssikre Danmark og dansk økonomi. Selvom penge fylder meget - og det er godt at have dem - så er vi ikke i en situation, hvor alt er godt.

- Vi mangler overalt arbejdskraft både i det private og det offentlige. Det bliver vi nødt til at addresse, siger Stephanie Lose.

Har i fået råbt ulven kommer lidt for mange gange og alt for højt?

- Det synes jeg faktisk ikke, når man ser tilbage på de mørke skyer, der trak sig sammen over dansk økonomi i efteråret. Må jeg minde om inflationen var historisk høj, der var bekymring for beskæftigelsen og hvordan økonomien ville udvikle sig.

- Det er bare glædeligt og dejligt, at de mørke skyer forduftede og der er forårssolen i stedet.

Men argumentet for en midterregering var jo de mørke skyer. Nu er de væk. Så hvad er argumentet nu?

- Argumentet er stadigvæk og uforandret, at der er brug for beslutninger, der kan fremtidssikre det danske samfund.

Der er også forventet godt nyt for råderummet, der er er langt større end ventet. Hvilket kun bidrager til problemerne for regeringens krisefortælling.