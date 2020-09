Regeringen afviser forbud mod omskæring

For første gang løfter regeringen nu sløret for deres holdning til, hvorvidt man vil indføre et forbud mod religiøse omskæringer.

Således er meldingen nu, at regeringen er imod et forbud. Det siger Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, til TV2.

- Vi går ikke ind for et forbud, siger han.

Flemming Møller Mortensen. Arkivfoto: Henning Hjorth

Debatten om et muligt forbud er de seneste dage blusset op, men mange partier og politikere har ikke kunnet tage stilling til spørgsmålet og har ofte afvist at svare på det.

Flere partier bakker op

Drypvis har flere partier dog taget stilling, og nu har regeringen altså også meldt deres holdning ud.

Partier på begge sider af det politiske spektrum - Enhedslisten, SF og Alternative på den ene side samt Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti på den anden - har svaret, at de går ind for et forbud.

Venstre har indtil videre ikke svaret på spørgsmålet på hele partiets vegne, men står det til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil partiet ikke gå ind for et forbud.

Spørgsmålet om omskæring fik onsdag Dansk Folkepartis Marie Krarup til at erklære, at hun ikke har tænkt sig at genopstille til Folketinget, fordi Dansk Folkeparti bakker op om et forbud.

