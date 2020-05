Regeringen bremsede positive coronatal

Danmarks to coronageneraler, Søren Brostrøm og Kåre Mølbak, var positivt overraskede, da de 20. marts fik nye tal for coronaudviklingen i Danmark:

Smittetrykket var lavere end ventet, og de var rørende enige om, at det burde offentliggøres med det samme.

Der var bare ét problem. Det måtte de ikke.

'Det vil man ikke politisk', skrev Sundhedsstyrelsens direktør Brostrøm i en kortfattet mail til coronakollegaen fra Statens Serum Institut.

Det viser en aktindsigt i deres mailkorrespondance, som Ekstra Bladet har modtaget.

Advarsler mod nedlukning forsvandt fra rapport

Tallene og rapporten kom ikke til offentlighedens kendskab, før statsminister Mette Frederiksen forlængede den massive nedlukning af Danmark 23. marts.

Lavere smittetryk

De spritnye tal på coronageneralernes bord beskrev blandt andet, at smittetrykket var 2,1 og ikke 2,6, som man tidligere havde opereret med i beregningerne af, hvor stort presset på sygehusenes intensivafdelinger kunne blive.

Tallet for intensivkapaciteten er et af de helt afgørende fikspunkter for myndighederne.

'Vi havde håbet på at kunne udsende det i dag', skrev Brostrøm til Mølbak, hvor også Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, var med på mailinglisten.

Det får Mølbak til at spørge tilbage:

'Kære Søren'

'Kære Søren, betyder det, at intensiv-rapporten ikke kommer ud i dag? Figuren giver grund til behersket optimisme', lyder det blandt andet fra Mølbak.

'Helt enig [...] i, at vi burde udsende strategi-rapport og ITA-analyse i dag, men det vil man ikke politisk, svarede Brostrøm retur.

'Jeg forstår, at det først kan blive på mandag, at vi kan sende ud', slutter han.

Mandag var den dag, Mette Frederiksen forlængede nedlukningen, og først her kom rapporten frem.

Mettes vilde smittetryk

Det var faktisk banebrydende nyt, at smittetrykket i Danmark - med store usikkerheder - blev beregnet til 2,1 i dagene omkring den 20. marts.

Tallet var udtryk for, at hver coronasyg dansker i gennemsnit ville nå et smitte 2,1 andre personer, inden man selv var rask igen.

Ugen forinden havde statsminister Mette Frederiksen - på endnu et pressemøde - nævnt problemstillingen, men hun gav et helt andet eksempel:

- Hvis en person smitter tre andre, og de hver især smitter tre, så er ni personer smittet. Og hvis de ni igen smitter tre, så er vi på næsten 30 smittede, lød det alarmerende budskab fra statsministeren.

Men på pressemødet mandag den 23. marts ved Mette Frederiksen, at myndighedernes vurdering var, at smittetrykket i Danmark var nede på 2.1.

Det giver ikke 'næsten 30' nye smittede i tredje led. Det giver 9,2.

Corona: Nu skal Mette F. kulegraves

Uændret strategi

Både Mølbak og Brostrøm er i mailkorrespondancen enige om, at man - trods de positive tal - stadig skal fastholde strategien med at 'holde afstand', fordi smittetrykket på 2,1 stadig skal bringes ned. Virussen går ikke i sig selv igen, før det er under 1.

Men der er ingen tvivl om, at det lavere smittetryk, var en positiv nyhed både for fagfolk, politikere og befolkningen, forklarer Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi, Københavns Universitet.

- Det er klart, at hvis de kan regne sig frem til 2,1 i stedet for 2,6, så er det ikke helt lige så galt, som vi havde frygtet i første omgang, siger han.

- Jo højere smittespredningen er, jo hurtigere og jo mere drastiske tiltag skal de lave i deres beredskabsplan, siger han.

Se også: Spyt ud, Mette F.

Han understreger, at så længe smittespredningen var over 2, var det ikke nok til at ændret strategi og eksempelvis af åbne dele af landet igen.

Søren Brostrøm ønsker ikke at stille op til interview og forklare sagen, og Sundhedsstyrelsen ønsker heller ikke at sende et skriftligt citat.

Kåre Mølbak og Statens Serum Institut ønsker heller ikke at udtale sig til Ekstra Bladet.

'Det bliver et venligt nej tak herfra denne gang,' skriver instituttet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet og Statsministeriet.