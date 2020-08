Regeringen dropper lempelse af forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet hæves ikke som planlagt til 200 personer for visse arrangementer fra 8. august. Det bliver på 100, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

'Epidemien tager til globalt og flere steder i Europa, og den seneste tid har vi set en stigning i antallet af danskere, der er smittet med coronavirus. Det er afgørende, at vi bevarer den gode position Danmark er i, hvor vi har epidemien under kontrol.'

'Derfor mener regeringen ikke, at det på nuværende tidspunkt er rigtigt at hæve forsamlingsforbuddet fra 100 til 200. Vi har netop inddelt åbningen i faser, for at vi forud for hver faseovergang kan tage bestik af situationen,' siger Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister, i meddelelsen.

For nylig advarede Statens Serum Institut mod at åbne Danmark yderligere, og dette budskab bliver gentaget i pressemeddelelsen:

'Det er Statens Serum Instituts vurdering, at enhver øgning i grænsen for forsamlinger vil medføre øget risiko for smitte, og desuden vil udfordre kontaktsporingsarbejde, såfremt der konstateres smitte i forsamlingen. Statens Serum Institut kan ikke sundhedsfagligt anbefale at hæve forsamlingsforbuddet fra 100 personer til 200 personer pr. 8. august 2020 for visse arrangører.'

Hvad angår natklubber og spillesteder, bliver dette diskuteret onsdag 12. august, når partierne skal debattere fase 4 i genåbningen af Danmark.

