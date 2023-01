Regeringen dropper milliard-tjek

Nye regeringer plejer at lave 'kasseeftersyn', når den træder til. Men flertalsregeringen ser 'ikke behov' for at gå statskassen efter for at finde uopdagede milliarder

- Vi skal være sikre på, hvad der står på kontoen.

Sådan lød det snusfornuftigt fra Nicolai Wammen (S), da han annoncerede det klassiske 'kasseeftersyn' som nytiltrådt finansminister efter valgsejren i 2019.

Kasseeftersynet er en moderne politisk tradition efter et valg. Et udtryk for den højeste økonomiske ansvarlighed.

Men den nye flertalsregering vil ikke lave et eftersyn af statskassen, understreger Nicolai Wammen.

'Der er ikke behov for at foretage et kasseeftersyn, så et sådant vil ikke blive lavet,' lyder det i et skriftligt svar fra Wammen.

Var topmål af fornuft

Der var ellers ingen grænser for, hvor klogt det var at lave et kasseeftersyn, da han overtog Finansministeriet efter Venstres Kristian Jensen i 2019.

- Jeg har igangsat et kasseeftersyn for at se, hvad der ligger af ubetalte regninger fra den tidligere regering, sagde han dengang.

- Jeg tror, at det er rigtig fornuftigt, at vi lige får kigget alle skufferne efter for at se, hvad der ligger, så vi har et godt fundament. Der skal være styr på pengesagerne, så vi er nødt til at have det fulde overblik, pointerede han.

Men nu er det altså ikke nødvendigt at foretage sig noget 'rigtig fornuftigt' eller at få 'det fulde overblik' over, om der skulle ligge nogle milliarder, man havde overset.

Vil ikke forklare

Ekstra Bladet har bedt Wammen begrunde, hvorfor der lige præcis denne gang ikke er behov for at tjekke statskassen efter.

Det har han ikke ønsket.

Venstre gennemførte også et kasseeftersyn, da de overtog magten efter Helle Thorning-Schmidt i 2015.

Begge kasseeftersyn resulterede i øvrigt i, at der blev fundet 'ubetalte regninger' for tre milliarder kroner.

Kasseeftersynene er hver gang blevet kritiseret for at være 'politisk drilleri'. Et rent teater, men en behændig undskyldning for ikke at levere på valgløfter og samtidig skyde skylden på politiske modstandere.

Sådan hyldede de kasseeftersynet

Da magten skiftede mellem Socialdemokratiet og Venstre med Lars Løkke Rasmussen i spidsen skiftedes til at sidde på magten, var de såkaldte kasseeftersyn en fast bestanddel af magtovertagelsen.

De viste altid, at de politiske modstandere havde klattet pengene væk, og at der derfor ikke var penge nok til at indfri alle valgløfter.

Nu er Socialdemokratiet, Venstre og Lars Løkkes nye parti Moderaterne forenet i regering. Og nu er der pludselig ikke brug for at lave et kasseeftersyn.

Den slags var eller udtryk for den højest tænkelige grad af fornuft. Sådan lød de skiftende finansministres begrundelser for at tjekke statskassen for ubetalte regninger:

Claus Hjort Frederiksen (V), 2015:

'For os er det vigtigt, at der er styr på økonomien.'

'Vi vil straks iværksætte et kasseeftersyn af den offentlige økonomi for at sikre, at hele råderummet er til fri disposition.'

Bjarne Corydon (S), 2011:

'Det her drejer sig om, hvad der holder. Om man kan regne med det.'