Regeringen dropper stor plan

SVM-regeringen dropper et krav om at få flyttet 800 studiepladser væk fra de fire største byer.

Det skriver DR.

I 2021 - under den daværende S-regering - blev der indgået en aftale om udflytning af uddannelser.

Aftalen gik ud på, at 60 procent af optaget på de store velfærdsuddannelser skulle ligger i mindre byer.

De store velfærdsuddannelser er sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver.

800 pladser skulle flyttes ud, og der skulle oprettes 1000 nye pladser.

Socialdemokratiet har kæmpet for at få flere unge til at studere uden for de største byer, og Venstre har støttet idéen, men den nye regering vil det anderledes.

I regeringsgrundlaget står, at SVM-regeringen vil 'videreføre aftalen om udflytning af uddannelser, men justere den sådan, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver ikke er omfattet af udflytningen'. Det skriver DR.

Med det droppede krav må uddannelserne selv bestemme, hvor de vil placere de 1800 pladser, som indledningsvist skulle have været uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Der har været fokus på de store velfærdsuddannelser over en periode. Især fordi der mangler hænder i fagene.

I sommer faldt antallet af optagne på sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen samlet med 14 procent sammenlignet med 2019, før coronaepidemien ramte Danmark.

Så man alene på de mindre byer, var antallet af elever på de fire uddannelser dalet med 21 procent sammenlignet med 2019.

Den daværende uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen (S), kaldte udviklingen 'dybt bekymrende'. Han fastholdt, at det var vigtigt med uddannelserne i de mindre byer.

Den nye uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M), slår fast, at regeringens kurs er ændret.

- Der er jo ikke noget underligt i, at når man får en ny regering, så får man også en ny politik, siger hun til DR.