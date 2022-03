Regeringen er åben for omfordeling af ukrainske flygtninge

Danmark kommer ikke til at gemme sig bag retsforbeholdet, når det gælder hjælp til flygtninge fra Ukraine.

Heller ikke, hvis det skulle komme på tale at lave en frivillig omfordeling. Det er ellers et punkt, som tidligere har været omstridt i EU for flygtninge fra andre lande.

- Hvis der er behov for omfordeling, og der skal være en frivillig omfordelingsordning, så kommer Danmark ikke til at melde sig ud af omfordelingsordningen.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Før et møde for EU-landenes justits- og indenrigsministre torsdag i Bruxelles gør Tesfaye det klart, at Danmark er parat til både at hjælpe ukrainske flygtninge, der selv kommer til Danmark. Og til at hjælpe lande som Polen, der grænser op til Ukraine og derfor modtager mange flygtninge.

-Da jeg var hernede søndag sagde jeg til de polske repræsentanter, at Danmark står klar til at hjælpe, hvis de får brug for det. Det vil jeg gentage over for min polske kollega i dag, siger Mattias Tesfaye.

Regeringen har planlagt efter, at der skal være mulighed for at indkvartere 20.000 ukrainske flygtninge i Danmark. Men Tesfaye siger åbent, at det er et skøn.

- Det er vigtigt at sige, at regeringen har ikke besluttet noget loft over, hvor mange ukrainske flygtninge vi vil hjælpe, siger Mattias Tesfaye.

På spørgsmålet om, hvorfor regeringen åbner for frivillig omfordeling og grundlæggende ser anderledes på at hjælpe flygtninge fra Ukraine i forhold til de flygtninge, der kommer over Middelhavet fra Afrika, siger Tesfaye:

- Regeringen har fra allerførste dag ført en nærområdepolitik. Det betyder, at de lande i Mellemøsten, der hjælper, når der er krig i Mellemøsten, skal have opbakning. Vi har hjulpet Tyrkiet, Libanon og Jordan. Det samme i Afrika, hvor vi har intensiveret vores samarbejde med Rwanda, der er nærområde til konflikter i Centralafrika.

- Men nu er det Danmark, der er nærområde. Nu nytter det ikke noget, at vi kigger på fjernsynet og regner med, at de andre løser opgaven, hvis vi sender penge afsted. Nu er vi nærområde. Nu er det vores ansvar, og hvis vi ikke tager det, så kan vi heller ikke sige til lande i Mellemøsten eller i Afrika, at når de er nærområde, så må de huse mennesker på flugt, siger Mattias Tesfaye.

Han oplever, at både befolkningen og landets kommuner deler holdningen om, at de ukrainske flygtninge skal have hjælp.

- Det er ikke bare Danmark som land, der har åbnet vores land og vores hjerter. Det er også de enkelte husstande, der har åbnet deres hjem. Mange danskere har tilbudt, at ukrainere kan bo på deres gæsteværelse, hvis der er behov for det.

- Jeg kan også høre fra landets borgmestre, at der er en ekstrem villighed til at finde plads på vandrehjem og hoteller, siger Mattias Tesfaye.

