Regeringen fjerner udskældt bidrag

Regeringen har onsdag indgået en ny økonomiaftale for 2020 med regionerne, som får 1,5 milliarder kroner ekstra. Samtidig fjernes omprioriteringsbidraget.

Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

Aftalen giver ifølge Finansministeriet regionerne en mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale næste år.

Regionerne havde dog håbet på to milliarder kroner ekstra.

Nicolai Wammen mener, at man må begynde et sted.

- Det, vi har sagt, det er, at vi vil give et løft til vores sundhedsvæsen, og vi har nu taget det første store skridt. Vi er valgt for fire år, og det er et meget stort løft, vi har aftalt. Vi taget et skridt ad gangen, siger Nicolai Wammen.

Som led i aftalen afskaffes det hidtidige omprioriteringsbidrag på både sundhedsområdet og på det regionale udviklingsområde.

En 'glimrende' aftale

På Twitter kalder Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, aftalen for 'glimrende'.

- Før skulle regionerne lukkes, nu styrkes deres økonomi til gavn for borgerne, skriver han.

