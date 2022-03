Regeringen holder ferie - Tina lider

Invalidepensionisten Tina Joost har knap nok råd til vådt eller tørt, men politikernes ferie gør, at hun kigger forgæves på kontoen efter den lovede varmecheck på 3750 kr.

Det oplyser Klimaministeriet, selvom stigende energipriser betyder, at den 54-årige invalidepensionists rådighedsbeløb er blevet slagtet, og der er stort set intet tilbage.

- Jeg kan slet, slet ikke være med, og alt bliver dyrere. Både min mand og jeg er invalidepensionister, og efter priserne er steget så meget, ar vi kun 2000 kroner i rådighedsbeløb tilbage om måneden, siger Tina Joost.

Politikerne på Christiansborg lovede en varmecheck 'hurtigst muligt'. Men i stedet for at få aftalen vedtaget i Folketinget tog de på ferie og studieture verden rundt,

- Politikerne ved det måske ikke, men for os er 3700 kroner rigtig, rigtig mange penge, siger Tina Joost til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

54-årige Tina Joost betaler mere og mere i el og varme, men Dan Jørgensens 'akutte' hjælp kommer tidligst til maj. Privatfoto

'Må sidde og fryse'

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) tonede ellers frem som den glade giver 11. februar.

Sammen med regeringens støttepartier, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet ville han give en 'akut' håndsrækning til nødlidende danskere - ramt af stigende energipriser.

Ministeren er klar over, at der er danskere, som 'er truet på at skulle gå fra hus og hjem – eller måske må sidde og fryse'.

- Det er vi nødt til at gøre noget ved, sagde Dan Jørgensen, da varmechecken blev præsenteret.

Ferie og logistik

Men intet er sket i over en måned. Nul og niks. Regeringen har nemlig haft travlt med at holde ferie, og så måtte danskerne, og hasteloven vente. Det fremgår i et svar til TV 2 Lorry.

'Der er ikke noget nyt, for på grund af vinterferien har Folketinget ikke være samlet, som det plejer. Vi arbejder på at få logistikken på plads, så hastebehandlingen kan ske,' oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i første omgang.

Selve aftalen blev præsenteret fredag i uge 6, og ugen efter var der vinterferie og mødefri på Christiansborg. Det samme var der i uge 10 grundet udvalgsrejser, men hvorfor der ikke skete noget i uge 8 og 9, forbliver et mysterium.

Klima- og Energiministeriet oplyser, at de 'arbejder på at få varmechecken ud til borgerne så snart som muligt'. Sagen har dog løbende udviklet sig, siden Ekstra Bladet i første omgang beskrev forløbet.

Efter ferie-undskyldningen fik vi et svar, hvor Klima- og Energiministeriet oplyste, at 'lovforslaget bliver fremsat i Folketinget 6. april'. Men loven forventes først vedtaget i maj.

'Alt efter hvordan Folketinget tilrettelægger processen, ventes loven vedtaget i maj,' oplyste ministeriet i et skriftligt svar.

Og efterfølgende oplyste Socialdemokratiet, at de nu var klar til at sætte alle sejl ind for at give varmechecken tidligere til danskerne.

'Vi arbejder for, at det bliver muligt at gennemføre lovgivningsprocessen hurtigere end den nuværende tidsplan. Det kræver flertal i Folketinget på tre fjerdedele, og at der altså ikke er en fjerdedel af Folketinget, der modsætter sig en hurtigere behandling. Vi håber derfor, at de borgerlige partier ikke vil stille sig i vejen for en hurtigere behandling,' skrev hun til Ekstra Bladet.

Noget som har gjort blå blok decideret rasende. Læs mere om det her.

Ville have hjulpet

Tilbage står Tina Joost uden check, men til gengæld med to kæmpe elregninger, som hun allerede har betalt.

Samtidig er hun nødt til at skulle fire gange på hospitalet, efter hun blev diagnosticeret med kræft. Det betyder, at hun er meget afhængig af sin bil, men de høje energipriser og benzinpriser betyder, at de knap nok har råd til at tage af sted.

- El-regningen er steget med 1000 kroner, siden det her startede. Og de varmepiller, som vi varmer vores brændeovn op med, er også steget fra at koste 1800 kroner for en palle til 3200 kroner.

- Den her varmecheck ville have været en kæmpe hjælp, for så kunne jeg have fordelt det ud over de næste tre måneder og have haft 1200 kroner mere om måneden at leve for, siger Tina Joost til Ekstra Bladet.

Læs alt om, hvordan varmen kommer før varmechecken her

Og du kan læse alt om politikerens glade ferieuge her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om sagen i dagens udgave af 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.