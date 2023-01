Regeringen i bededags-forvirring

Regeringen skifter endnu en gang forklaring, når det gælder begrundelsen for at afskaffe store bededag.

Torsdag gik samtlige ni oppositionspartier ellers sammen om at finde penge, så regeringen ikke behøver at droppe helligdagen for at nå sit mål om at skaffe tre milliarder kroner.

Men nu er målstolpen flyttet.

Nu handler det ikke kun om penge, pointerer Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Putin, klima, sosu

I regeringsgrundlaget er der ellers ingen slinger i valsen: Danskerne må undvære en helligdag for at bekæmpe Putin.

'Med Putins angreb på Ukraine er der krig i Europa. Truslen er rykket tættere på. For at finansiere de øgede udgifter til Forsvaret i de kommende år vil regeringen fremsætte et lovforslag, der afskaffer en helligdag. Danskerne skal bidrage til vores fælles sikkerhed,' står der.

Siden har regeringen nævnt klimaet som begrundelse. Og nu er det så behovet for et øget arbejdsudbud.

- Christian Rabjerg, hvorfor skøjter I sådan rundt i forklaringerne?

- Det synes jeg ikke, at vi skøjter rundt i.

- Først var det for fredens skyld, nu snakker I om arbejdsudbud?

- Forslaget om store bededag er vores bud på et løft af Forsvaret, men så har det den fordel, at det ikke tørrer regningen af på en enkelt gruppe, og at det løfter den strukturelle beskæftigelse, siger han og fortsætter:

- En stor begrænsning i forhold til at rekruttere til den offentlige sektor er, at vi mangler hænder og hoveder, blandt andet sosu-assistenter.

Ingen ændring

- I startede med at sige, at det skulle gå til Forsvaret, nu har forklaringen skiftet igen, så det nu er arbejdsudbud.

- Det er jeg uenig med dig i.

- Du kan ikke være 'uenig i', at I startede med at sige, at det var for fredens skyld?

- Det er stadigvæk sådan, at vores bud på at løfte Forsvaret er at afskaffe store bededag. Så der er ingen ændring i vores argumentation.

- Jo. Du har jo lige sagt, at det ikke kun handler om penge, men også om arbejdsudbud.

- Vores bud på at finansiere et løft af Forsvaret er store bededag, og derudover har det forslag en række andre fordele, siger Christian Rabjerg Madsen og afbryder interviewet.

Lover at lytte

Oppositionen fra Enhedslisten til Nye Borgerlige er blevet enige om at finde de tre milliarder kroner via puljer og mindre erhvervsstøtte. Men det øger ikke arbejdsudbuddet og skaffer flere sosu'er, og det slog regeringen så straks ned på.

Flertalsregeringen har blot noget uforpligtende erklæret sig parat til at lytte til forslaget.