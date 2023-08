Regeringen indkalder til pressemøde

Det har været en hektisk uge i dansk politik, og nu kan der være nyt igen.

I hvert fald har regeringen indkaldt til pressemøde i forbindelse regeringsseminaret, der er blevet afholdt i går, og som fortsætter i dag.

På pressemødet vil statsminister Mette Frederiksen (S), økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M).

Det finder sted klokken 12.45 på Kobæk Strand Hotel & Konference i Skælskør, hvor regeringsseminaret er blevet afholdt.

Det fremgår ikke af Statsministeriets pressemeddelelse, hvad det præcist vil handle om.

Så sent som i tirsdags foretog regeringen dog ændringer, da Jakob Ellemann-Jensen frasagde sig drømmejobbet i Forsvarsministeriet for i stedet at blive økonomiminister.