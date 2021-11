Regeringen klar til at drøfte krav om coronapas på jobbet

Regeringen er klar til at se på, om det igen skal være muligt for arbejdspladser at kræve, at deres medarbejdere kan fremvise gyldigt coronapas

Det kan snart blive et krav at fremvise gyldigt coronapas på arbejdspladsen, hvis arbejdsgiveren kræver det.

Regeringen melder sig nemlig parat til nu at drøfte forslaget, der er stillet af en række erhvervsorganisationer og desuden bliver bakket op af flere borgerlige partier.

Det skriver Finans.

- Det skal være trygt at gå på arbejde, og vi skal holde smitten nede. Derfor vil vi også gerne drøfte forslag, der kan bidrage til at få smitten ned, udtaler fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) til mediet.

- Det kan for eksempel være forslag om at genindføre den lov, der gav virksomheder ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for corona. Eller som alternativ en ret til at kræve, at medarbejdere skal vise gyldigt coronapas, fortsætter han.

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Bred opbakning

Blandt andre Dansk Industri, Dansk Erhverv og SMVdanmark støtter forslaget.

På Christiansborg er der opbakning fra partierne Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, skriver Finans.

Derudover melder også Fagbevægelsens Hovedorganisation sig i koret af røster, der kalder på en genindførsel af loven.

