Regeringen lægger arm: Skattelettelser på vej

Der lægges arm i toppen af regeringen om friske skattelettelser fra fad.

I regeringsgrundlaget har de tre partier lagt op til lettelser for over fem milliarder kroner, men mere kommer til.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne stadig ikke lagt sig fast på, hvordan skattelettelserne bliver strikket sammen.

Frederiksen, Ellemann og Løkke mødtes i begyndelsen af denne uge uden et forlig.

Men der lyder positive toner. De skal nok blive enige, forsikres det fra flere topkilder. Forhandlingerne foregår i regi af den kommende 2030-plan fra regeringen.

Ekstra Bladet hører fra forhandlingerne, at fokus retter sig mod yderligere lettelse i beskæftigelsesfradraget og formentlig på aktiebeskatningen. Yderligere topskattelettelser er der ikke lagt op til på nuværende tidspunkt, lyder det. Men det understreges fra flere sider, at forhandlingerne langt fra er færdige.

Baggrunden er, at Finansministeriet har fundet 16 milliarder kroner på det såkaldte råderum, som populært sagt er de penge, som politikerne kan lege med uden at spare andre steder.

- Så selvfølgelig kommer der skattelettelser, lyder det samstemmende fra korridorerne, når der er flere penge at rutte med.

De har nikket

Det var forventningen i både nogle ministerkontorer og på Christiansborg, at Venstre allerede op til weekenden kunne præsentere noget mere konkret om de nye skattelettelser.

Men de interne forhandlinger i regeringstoppen om 2030-planen er altså endnu ikke nået til et stadie, hvor skattelettelsernes nærmere udformning er på plads, forstår Ekstra Bladet.

Mette Frederiksen og Løkke nikkede allerede i sidste uge til Venstres ønske om øgede skattelettelser.

- Ja, det er meget naturligt. Når der er et større råderum, er der mulighed for at foretage yderligere prioriteringer. Dem kommer vi ikke til at gå yderligere ind i - men vi kommer til at kunne gøre mere på både velfærd og på den økonomiske politik, herunder skat, sagde Mette Frederiksen til Berlingske.

Mens 2030-planen stadig er under udarbejdelse, er finansloven for 2024 klappet af i regeringen. Derfor har Venstre præsenteret 200 millioner til udkanten, og Socialdemokratiet 900 millioner til erhvervsskolerne.

Småpenge for mange

I regeringsgrundlaget er der stillet fire milliarder kroner i udsigt til en lettelse af netop beskæftigelsesfradraget.

Men der skal en del flere penge til, hvis almindelige lønmodtagere sådan rigtig skal kunne lune sig ved flere udbetalte lønkroner efter skat.

Den liberale tænketank Cepos beregnede for Ekstra Bladet i december, at en gennemsnitlig enlig lønarbejder får 200 kroner mere om måneden ud af skattelettelsen, som den er formuleret i regeringsgrundlaget.

Hvis man er enlig forsørger, bliver skattelettelsen væsentlig større.

En beregner hos DR lavet af Danske Bank viser, at en enlig forsørger med en årsindtægt på 350.000 kroner kan se frem til godt 500 kroner mere om måneden efter skat.