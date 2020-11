Regeringen mangler lovgivning for minkmassakre

Regeringens planer om at aflive alle minkbesætninger i Danmark skal først vedtages ved lov i Folketinget. Regeringen fremsætter derfor et hasteforslag. Det møder kritik fra oppositionen

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte onsdag ud, at besætningerne på landets minkfarme skal aflives som følge af konstaterede mutationer af covid-19 blandt mink i Nordjylland.

Men nu viser det sig, at regeringen endnu ikke har hjemmel i lovgivningen til at foretage så drastiske indgreb.

Det skriver Berlingske.

Miljø- og Fødevareministeriet bekræfter over for både Berlingske og Ekstra Bladet, at der er udformet et udkast til et lovforslag, som skal fremsættes tirsdag og hastebehandles.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er gået i dialog med partiernes fødevareordførere, og de politiske drøftelser begynder mandag, skriver Berlingske.

LA: Bør ikke være hastelovgivning

Søndag modtog Henrik Dahl fra Liberal Alliance et opkald fra Morgens Jensen.

- Regeringen vil gerne have en hastelovgivning, der skal gøre det muligt at komme ind på farme uden for smitteområdet. Vi synes, at forslaget må behandles i almindeligt tempo. Vores rådgivere på området vurderer, at aflivning på landsplan er en voldsom overreaktion, siger Henrik Dahl til Berlingske.

Senest har formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh skrevet på Facebook, at partiet vil stemme nej til 'at hastebehandle en lov, der skal give regeringen lov til at slå alle mink ihjel'.

Formanden skriver videre, at 'Liberal Alliance siger nej til en endnu en hastebehandling af en lov, der skal give regeringen for vide beføjelser'.

Konservativ forundring

Regeringens forsøge på at hastelovgive på området vækker forundring hos folketingsmedlem Rasmus Jarlov (K).

- Det er opsigtsvækkende, for vi har alle siddet med et indtryk af, at regeringen havde beordret, at dyrene skulle slås ned i hele landet. Nu viser det sig, at det faktisk er op til Folketinget, lyder det fra Rasmus Jarlov til Berlingske.

Rasmus Jarlov forklarer, at partiet endnu ikke har mulighed til at tage stilling til forslaget, men siger, at der behov for mere viden, før man træffer en beslutning om at slå usmittede besætninger ned.

Det forsøgte vi af få svar på Ekstra Bladet har spurgt fødevareministeriet om følgende, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse endnu. 1. Hvad handler lovforslaget om? 2. Er det rigtigt forstået, at da Mette Frederiksen onsdag meldte ud, at alle minkbesætninger skal aflives, så var der ikke hjemmel i lovgivningen til dette? 3. Kan det bekræftes, at fødevareminister Mogens Jensen er gået i dialog med partiernes fødevareordførere om lovforslaget? Vis mere Luk