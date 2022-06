Regeringen melder sig klar

Hvis EU-Kommissionen fredag i en samlet vurdering af Ukraines ønske om at blive kandidatland kommer frem til, at det er en farbar vej, så er den danske regering klar til at støtte det.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), efter at det torsdag kom frem, at store EU-lande som Frankrig, Tyskland og Italien vil give grønt lys.

- Hvis EU-Kommissionen, som kommer med deres vurdering i morgen, vurderer, at Ukraine er klar til at få kandidatstatus, så er det også noget, vi kan støtte, siger Kofod torsdag til Ritzau under Folkemødet på Bornholm.

Det er medlemslandene, som beslutter, om et land skal have denne status.

Det sker på baggrund af en vurdering af situationen i landet på en række områder. EU-landene beder EU-Kommissionen om at udarbejde denne.

Spørgsmålet om status som kandidatland er helt afgørende for Ukraine, har præsident Volodymyr Zelenskyj sagt, inden EU-landenes stats- og regeringschefer i næste uge ventes at tage stilling til, om ønsket kan opfyldes.

Den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har sagt, at det spørgsmål kan afgøre krigen i Ukraine - mere end noget andet.

De seneste knap ti års uro og krig i Ukraine er tæt forbundet til den tidligere sovjetrepubliks forhold til EU. Revolutionen i 2013 blev udløst af ukrainernes vrede over, at den daværende præsident ikke ville underskrive en aftale med EU.

Før statsminister Mette Frederiksen (S) kan rejse til Bruxelles og støtte Ukraines kandidatstatus i næste uge, skal hun have et mandat i Folketinget.

At et land bliver kandidatland betyder ikke, at vejen til medlemskab er kort eller nem, understreger udenrigsministeren.

- Det er også vigtigt at sige, at der er lang vej. For vi vil gerne have, at de kandidater, der er til EU, og det gælder alle kandidater, de skal leve op til Københavnskriterierne, siger Jeppe Kofod.

Københavnskriterierne handler om blandt andet demokrati, retsstat og menneskerettigheder.

En fremstilling hos det internationale nyhedsbureau Bloomberg for nylig om at Danmark skulle trække i bremsen, mens andre støttede Ukraines ønske, er ifølge regeringen ikke korrekt.

- Vi har støttet Ukraine hele vejen, siger Kofod.

Udenrigsministeren tilføjer, at Danmark vil være partner med Ukraine i forhold til at nå de kriterier, der er nødvendige for at bevæge sig i retning af medlemskab. Han nævner retsstaten og bekæmpelse af korruption.

Netop på disse parametre ligger Ukraine langt efter andre af de lande, som går efter at blive medlem af EU.

SPØRGSMÅL: Underløber man ikke hele systemet for optagelse af lande i EU, hvis man giver kandidatlandsstatus til et land som Ukraine, der halter langt efter andre lande med samme ønske om optagelse?

- Nej, for uanset om man er kandidatland eller ej, så kræver det gennemførelse af reformer at komme tættere på EU, siger Jeppe Kofod.

EU's stats- og regeringschefer skal diskutere sagen på et topmøde 23.-24. juni.