Regeringen melder ud om mulig genåbning onsdag

Regeringen vil onsdag 24. februar melde ud, om der kan lempes på restriktionerne.

Her vil det også blive meldt ud, om der skal forlænges nogle af restriktionerne.

Det oplyser Sundhedsministeriet i pressemeddelelse.

Forsvarlig genåbning

Heri fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke:

- Regeringen ønsker ikke at holde samfundet lukket en dag længere end nødvendigt. Planen for genåbning bygger på, at det selvfølgelig skal være sundhedsfagligt forsvarligt, når vi lemper restriktioner. Samtidig skal genåbningen ske med størst mulig forudsigelighed om, i hvilken takt forskellige dele af samfundet vil blive åbnet igen.

Eksperter på banen

Ministeren siger videre, at der skal eksperter på banen for at sikre en forsvarlig genåbning.

Efter 24. februar vil partierne i Folketinget blive indkaldt til drøftelser om at lægge en samlet plan for udfasning af restriktioner hen over de næste måneder.

En mulig genåbning baserer sig blandt andet på råd fra indsatsgruppen og ekspertgruppen.

Ekspertgruppen for matematisk modellering er tilknyttet Statens Serum Institut. Den regner på mulige scenarier for en udfasning af restriktionerne.

Indsatsgruppen består blandt andet af sundhedsmyndighederne.

Andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er lørdag helt nede på 0,33, mens antallet af indlagte coronapatienter dykker med 16 til 248 personer.

Antallet af indlagte er faldet 75 procent siden epidemiens top

Flere dele af erhvervslivet har den seneste tid råbt op om netop en genåbning. Hør, hvad de siger her: