Regeringen nedjusterer kapaciteten: Snart kan færre blive kviktestet

Regeringen nedskalerer kviktest-kapaciteten fra 500.000 til 200.000 tests om dagen.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Derudover reviderer de teststrategien for 'at sikre, at teststrategien fremadrettet matcher det aktuelle stadie i epidemiudviklingen,' lyder det.

- Testindsatsen er en konstant balancegang, hvor vi på den ene side skal sikre tilstrækkeligt med testkapacitet, så danskerne har adgang til tests, når de har brug for det, og vi undgår lange køer til teststederne, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

- På den anden side koster testindsatsen mange penge, som kunne være bedre brugt et andet sted, hvis ikke der er behov for at teste i lige så stort omfang.

- Derfor tilpasser vi løbende testindsatsen, så den matcher den situation, vi står i. Nu er det tid til, at vi igen skruer ned for testkapaciteten – og fra regeringens side er vi klar til at justere yderligere ned, hvis eksperterne vurderer, at det er forsvarligt, fortsætter han.

I den seneste uge er der i gennemsnit foretaget cirka 390.000 coronatests om dagen. Heraf er cirka 200.000 kviktests.

Nedjusteringen gælder fra 7. februar.