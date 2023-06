Regeringen nøler: Akutplan for drikkevandet sjoflet i månedsvis

Der er stadig ikke sket en døjt fra regeringens side, når det handler om at sikre drikkevands-boringer mod landbrugets sprøjtning med pesticider.

Det på trods af, at regeringen i sit regeringsgrundlag lovede hurtig handling mod den sprøjtning, der betyder, at der bliver fundet pesticider i over halvdelen af de undersøgte drikkevandsboringer.

'Det går alt for langsomt med at beskytte arealerne. Særligt i de boringsnære områder. Regeringen vil derfor straks tage initiativ til en akutplan for at beskytte boringerne, hvor vi skal sikre, at alle parter gør en stor indsats, og der er incitament til at omstille,' skriver regeringen i sit regeringsgrundlag.

Men først nu - næsten seks måneder senere - er partierne indkaldt til drøftelser om en plan.

Fra regeringsgrundlaget 2022.

Akut eller akut

'Akut' og 'straks' er selvfølgeligt subjektive ord. Men i forståelsen af, hvor akut en akutplan skal forstås, er der en enorm uenighed mellem regeringen og flere andre partier i Folketinget.

- Hvis lægerne på landets akutafdelinger havde samme opfattelse af, hvad ordet akut indebærer, som regeringen, så tror jeg ikke, mange patienter ville overleve, siger SF's politiske ordfører, Signe Munk.

Heller ikke de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er imponeret over regeringens tolkning af ordene 'straks' og 'akut':

- Denne her regering har mange ting, der lader vente på sig. Og man får det indtryk, at det er, fordi de ikke kan blive enige med sig selv. Dette her ligner en af de sager.

- Men det er jo at gøre grin med både danskerne og drikkevandet, når man skriver, at der er brug for en akutplan for at sikre drikkevandet, og der så går seks måneder, før det første møde bliver afholdt. For der er også et stykke vej fra første møde, til man implementerer nogle løsninger for drikkevandet.

Egen mærkesag

Det kan undre, at det er trukket ud med planerne. For beskyttelse af drikkevandet har været en profileret mærkesag for både Venstre og Socialdemokratiet.

- Vores grundvand og vores rene drikkevand er truet, sagde en alvorsfuld Mette Frederiksen (S) før valget i 2022.

Og Venstres nu sygemeldte formand, Jakob Ellemann-Jensen, stod som minister i 2019 selv bag en plan, der gav kommunerne og landbruget et par år til at løse problemet, men så ville blive afløst af deciderede sprøjteforbud.

- Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, sagde han her.

I 2019 stillede Jakob Ellemann-Jensen (V) op i Gl. Hørning, før han præsenterede en stor aftale om at beskytte drikkevandet. Foto: Stine Rasmussen

Men da den nye midterregering trådte til, fik piben pludseligt en anden lyd. Nytiltrådte miljøminister Magnus Heunicke (S) mente nu, at der måtte en evaluering til, inden man handlede, fremlagde den famøse akutplan eller gik til forbud.

Endeligt møde

- Så aftaler, vi troede var på plads omkring beskyttelse af drikkevandet, dem svigtede regeringen. Det er virkeligt træls, siger SF's Signe Munk.

6. juni er partierne dog inviteret til møde hos ministeren, hvor de vil blive præsenteret for regeringens akutplan, så den kan blive drøftet politisk. Men for Signe Munk er det ikke noget, der udløser tumultagtige jubelscener.

- Jeg er mere bekymret end begejstret forud for, at de præsenterer deres planer. For der er allerede en aftale, der skal forbyde at sprøjte nær drikkevandsboringer. Så jeg er nervøs for, at det, de vil lægge på bordet, kun vil være en forværring af vores drikkevandsbeskyttelse, siger hun.