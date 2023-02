Regeringen opfordres til at forbyde TikTok for offentligt ansatte

Den danske regering bør forbyde appen TikTok på telefoner, der bruges i offentlig tjeneste. Det mener Jørn Guldberg, der er it- og sikkerhedsekspert i ingeniørforeningen IDA.

- TikTok er blevet meget mere invasiv. Derfor skal vi være varsomme med, hvad den kinesiske regering kan opsnuse gennem appen, siger han.

Center for Cybersikkerhed fraråder ansatte i staten at have TikTok installeret på tjenstlige enheder, herunder mobiltelefoner. Men der findes ingen lov, der forbyder det.

Jørn Guldberg mener, at forbuddet bør gælde for alle offentligt ansatte. Det skyldes, at selv medarbejdere med en meget lille adgang til interne systemer, kan være en dør på klem for hackere.

- Hvis du får adgang til en almindelig kontormedarbejders telefon, kan du arbejde dig videre gennem systemerne og dermed få adgang til mere fortrolige oplysninger, siger han.

Hvis en enhed bliver angrebet kan data som eksempelvis kodeord blive opsnappet.

Også apps som Facebook og Instagram kan være et sikkerhedsproblem, hvis man arbejder med fortrolige oplysninger. Alligevel vil Jørn Guldberg ikke anbefale et forbud mod dem på nuværende tidspunkt.

- Det er et tillidsspørgsmål. Facebook og Instagram kan nok erobre den samme data, men deres interesse ligger i det kommercielle niveau og ikke på det cybersikkerhedsmæssige niveau. Derfor er det ikke helt så kritisk, siger han.

TikTok er ejet af det kinesiske selskab Bytedance, der er mistænkt for at dele data med styret i Beijing.

Det afviser selskabet.

Torsdag forbød EU-Kommissionen og EU-Ministerrådet, at de ansatte har TikTok installeret på deres arbejdstelefoner. Forbuddet er begrundet i bekymring om databeskyttelse.

Selv siger en unavngiven talsperson for selskabet ifølge AFP, at den beslutning er baseret på 'grundlæggende misforståelser'.

Fredag har flere partier i Folketinget inklusiv De Radikale og Danmarksdemokraterne forbudt partiansatte og folketingsmedlemmer at bruge appen.