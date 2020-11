Regeringen opgiver hastelov om mink

Regeringen vil ikke fremsætte et forslag til hastelov om at kunne slå mink i hele Danmark ned tirsdag. Det erfarer Ritzau fra flere kilder.

Det sker efter, at der ikke er den nødvendige opbakning i Folketinget til at hastebehandle loven. Det kræver således et flertal på tre fjerdedele blandt medlemmerne.

En samlet blå blok har afvist at ville stemme for en hastebehandling af loven.

Regeringen besluttede sidste uge, at alle mink i hele Danmark skulle aflives.

Der er dog ikke hjemmel i loven til at slå raske mink ned uden for smittezonen i Nordjylland. Derfor har regeringen behov for ny lovgivning for at effektuere sin beslutning.

Partierne mødes tirsdag i Udvalget for Forretningsorden for at diskutere processen fremover.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, glæder sig over, at regeringen ikke fremsætter hasteloven.

- Vi er nødt til at have en grundlæggende lovbehandling i Folketinget uden hast og jag. Vi må sikre, at de ting, vi gennemfører, er gennemtænkt.

- Der har været så mange forvirrende meldinger fra regeringen om denne her sag. Blandt andet at man ikke har hjemmel i loven til at gøre nogle af de ting, man allerede har gjort, siger han.

Siden regeringens beslutning har der - ud over den manglende lovhjemmel - været flere danske og udenlandske eksperter ude og så tvivl om, hvor vidt den totale udryddelse af mink er nødvendig.

Statens Serum Institut har dog sagt, at det mener, det er det rigtige tiltag og at mink udgør en alvorlig risiko mod folkesundheden grundet de corona-mutationer, der opstår i dem.

- Det er klart, at der skal handles hurtigt og at de nødvendige tiltag skal gennemføres. Men spørgsmålet er, om regeringen kan overbevise Folketinget om, at det er det rigtige, den har gang i, siger Peter Skaarup.

Tidligere mandag skrev Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelpund, om at Venstre skiftede holdning og ikke vil støtte hasteloven:

- Jeg bliver ærligt talt vred, når jeg ser, at Venstre vil spænde ben for indsatsen mod corona i Nordjylland. Indsatsen kommer i forvejen for sent, og det kan have helt uoverskuelige konsekvenser, hvis Venstre forhaler processen endnu mere.

- Lige nu lever nordjyder under en række restriktioner for at opdæmme smitten, og så skal virussen ikke samtidigt kunne sprede sig hos mink.

Dansk Folkeparti har samtidig indkaldt fødevareminister Mogens Jensen (S) til hasteforespørgsel i Folketinget om processen omkring meldingen om, at alle mink skal slås ned.