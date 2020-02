Regeringen på vej med hård straf til vanvidsbilister

Minister foreslår, at de værste fartoverskridelser kan føre til ubetinget fængsel

Regeringen lægger i et kommende lovforslag op til, at alt for høj hastighed i trafikken kan føre til ubetinget fængselsstraf.

Det skriver DR.

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) skal det være muligt at sende folk i fængsel allerede første gang, de laver en voldsom hastighedsoverskridelse.

- Hvis man kører så langt over hastighedsgrænserne, så er det ikke nok, at man bare får en bøde, siger han til DR.

Konkret skal det blandt andet betyde, at hastigheder over 200 kilometer i timen skal udløse 20 dages fængsel og ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst tre år.

Det samme skal ske, hvis man overskrider en hastighedsgrænse med mere end 100 procent og samtidig kører mere end 100 kilometer i timen. I dag vil sådanne overskridelser højst udløse en bøde og ubetinget frakendelse af kørekortet.

