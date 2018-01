Regeringen polstrer pengepose til udflyttede offentligt ansatte

Regeringen skruer op for hjælpen til de offentligt ansatte, hvis arbejdsplads er blevet flyttet ud af hovedstaden. Det skriver Politiken.

De medarbejdere, som ikke ønsker at flytte med jobbet til provinsen, kan fremover bruge 25.000 kroner på at finde et nyt arbejde med hjælp fra konsulenter eller via jobtræning og efteruddannelse.

Det har den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, skrevet under på, skriver Politiken. Tidligere kunne de ansatte maksimalt bruge 15.000 kroner.

- Vi har haft en god dialog med de faglige organisationer og har lyttet til, hvordan de har oplevet den første flytterunde, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar til avisen.

- Vi har både set på, hvordan vi nemmere kan fastholde medarbejdere eller hjælpe de medarbejdere godt videre, som ikke vælger at flytte med.

Med den nye pakke bliver de statslige arbejdsgivere opfordret til i langt højere grad at tilbyde fordelagtige pendlertilskud og attraktive bonusordninger til de nøglemedarbejdere, der er parate til at blive eller til i det mindste at hjælpe nye kolleger og organisationer på plads i en overgangsperiode, inden de selv tjekker ud.

10.000 kroner i fastholdelsesbonus er det beløb, aftalen opererer med.

Det er en klar forbedring, mener HK Stat, der repræsenterer en stor del af de ansatte i staten. Derfor er fagforeningen særligt interesseret i, hvad der bliver gjort for dem, der ikke flytter med.

Formand Rita Bundgaard oplyser, at det kun er tre til seks procent af deres medlemmer, der flytter med, når jobbet flyttes over Storebælt.

- Det er ret mange mennesker, der står i den situation, at de ikke har mulighed for at flytte med deres job til den anden side af Danmark. Det er folk, der nu skal finde ud af, hvad de skal lave i deres arbejdsliv, siger hun til Ritzau.

- Vi har fået udvidet mulighederne for, hvad pengene kan anvendes til. Det bliver nu muligt at tage et efter- eller videreuddannelsestilbud eller et modul på en handels- eller diplomuddannelse.