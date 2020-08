Regeringen præsenterer udspil om tidlig pension tirsdag

Det har været længe undervejs, men der kom en coronakrise i vejen.

Men nu er det ved at være tid til, at regeringen kan præsentere sit længe ventede udspil til en ret til tidlig pension.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S), finansminister Nicolai Wammen (S), skatteminister Morten Bødskov (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mandag i en kronik i avisen Danmark.

- Regeringens opbakning til Velfærdsaftalen byggede blandt andet på muligheden for at gå på efterløn. Men siden vi indgik aftalen, er efterlønnen blevet kraftigt forringet, skriver de fire ministre i avisen Danmark.

- Det har skabt uretfærdigheder, som vi har et ansvar for at gøre noget ved. Derfor vil vi tirsdag præsentere en ret til tidlig pension, som vi lovede danskerne forud for folketingsvalget sidste år.

- Coronakrisen har udskudt fremlæggelsen, men bestemt ikke behovet. Mange har sagt, at det ikke kunne lade sig gøre at definere en retfærdig rettighed ud fra objektive kriterier.

- Det forslag, regeringen præsenterer, viser, at det kan lade sig gøre, skriver de.

Velfærdsaftalen blev vedtaget i 2006 af et bredt flertal i Folketinget. Den indebærer blandt andet, at folkepensionsalderen skal stige, i takt med at den generelle levealder hos befolkningen stiger.

En ret til tidlig folkepension for nedslidte og folk, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, var Socialdemokratiets store mærkesag under valgkampen sidste år.

Socialdemokratiet afholder tirsdag og onsdag sommergruppemøde i Gråsten.

Der har længe været lagt op til, at regeringens ambition om at indføre en ret til tidlig pension kan blive lidt af en politisk armlægning.

Det skyldes, at regeringen ikke har et politisk flertal bag sig på forhånd, eftersom støttepartiet De Radikale ikke har ytret ønske om at gå med i en aftale.

De Radikale vil holde fast i en aftale om ret til seniorpension for nedslidte. Den aftale blev sidste år indgået mellem den daværende VLAK-regering samt Dansk Folkeparti og De Radikale. Socialdemokratiet tilsluttede sig senere aftalen.

Også et andet støtteparti, Enhedslisten, var for nylig ude at sige, at regeringen ikke skal regne med, at Enhedslisten automatisk lægger mandater til en aftale om ret til tidlig pension.

Enhedslisten ønsker, at den generelle stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 68 år og ikke bare blive ved med at stige.

Dansk Folkeparti og De Radikale har talt for at lade folkepensionsalderen stoppe ved 70 år.