Regeringen: Slut med fodlænke til voldtægtsdømte

Regeringspartierne mener, at voldtægt er for alvorlig en forbrydelse til, at hele dommen skal afsones i hjemmet

Står det til regeringen, skal det fremover være slut med, at voldtægtsdømte kan afsone hele deres straf i hjemmet.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Forslaget er udarbejdet af justitsminister Peter Hummelgaard (S) og er nu sendt i høring.

'Meget alvorligt'

Ifølge regeringen vil man sætte en stopper for praksissen, fordi afsoningen 'i højere grad skal afspejle forbrydelsens alvor', lyder det i meddelelsen.

- Voldtægt er en meget alvorlig forbrydelse, og derfor skal offeret kunne vide sig sikker på, at den dømte gerningsperson kommer i fængsel i stedet for at afsone sin voldtægtsdom med fodlænke derhjemme.

- Jeg er derfor glad for, at vi nu strammer op i forhold til voldtægtsdømte, så både offeret og gerningspersonen mærker, at vi ser med stor alvor på forbrydelsen, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

'Uacceptabelt'

De andre regeringspartier stemmer i, når det gælder årsagen til det nye lovforslag.

Retsordfører fra Venstre Preben Bang Henriksen kalder det et 'markant ønske' fra partiet at få ændret loven på dette område.

- Det er i den grad uacceptabelt, at et voldtægtsoffer overhovedet skal kunne risikere at møde gerningsmanden under afsoningen. Det sætter vi nu en effektiv stopper for og markerer, at vi står på ofrenes side, siger han.

Fra Moderaternes retsordfører, Tobias Grotkjær Elmstrøm, lyder det, at Moderaterne er tilfredse med den kommende praksisændring,

- Det giver god mening i mange tilfælde at afsone med fodlænke, men ved grove forbrydelser som voldtægt bør det ikke finde sted, siger han.