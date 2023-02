Regeringen står fast: Bededagen ryger

Lovforslaget om afskaffelsen af store bededag skal torsdag førstebehandles i Folketinget, men der er ballade op til 'kampstart'.

Otte ud af ni partier uden for regeringen kræver således, at regeringen udsætter afskaffelse af store bededag til efter et folketingsvalg, skriver de i en fælles pressemeddelelse.

De radikale er det eneste parti uden for regeringen, der ikke er en del af opfordringen.

Anden løsning

SF-formand Pia Olsen Dyhr opfordrede i weekenden regeringen til at udskyde afskaffelsen af store bededag til et folketingsvalg og finde en anden løsning i en trepartsaftale.

Altså at regeringen skal meddele arbejdsgiverne og arbejdstagerne, at de tre parter skal få flere til at arbejde mere i en trepartsaftale, for ellers bliver store bededag afskaffet.

- Meget kunne have være grebet klogere og mere rettidigt an i denne proces, siger Olsen Dyhr i pressemeddelelsen.

- Jeg synes, det er et godt princip, at danskerne skal have mulighed for at forholde sig til spørgsmålet i forbindelse med et kommende folketingsvalg. Og altså ikke have præsenteret afskaffelsen af store bededag som en alt-eller-intet-løsning - som der i øvrigt rejses en del tvivl om værdien af - sneget ind efter et valg, siger hun.

Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne står stejlt over for oppositionen. SVM-regeringen foreslog efter valget at afskaffe store bededag for at få flere til at arbejde mere.

Det skete med henvisning til, at forsvarsudgifterne skal øges grundet Ruslands krig mod Ukraine. Og et løfte til forsvarsalliancen Nato fra 2014. Afskaffelsen skal gælde fra 2024, lyder det fra regeringen.