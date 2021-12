Regeringen støtter alligevel undervisning om Muhammedkrisen

For en uge siden var der flertal for et beslutningsforslag uden om regeringen om at lave undervisningsmateriale om Muhammedkrisen.

Det bestod af blå blok og SF, og materialet skulle være til folkeskolen.

Men nu vil regeringen også være med. I en pressemeddelelse siger justitsminister Nick Hækkerup (S), at han vil indkalde til forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur.

Det skal ske i begyndelsen af det nye år.

- Regeringen er helt enig med SF i, at det er uacceptabelt, hvis der gennem vold og trusler skabes selvcensur og censur i skolen, uanset om det skyldes eksempelvis Muhammedkrisen og dens primærkilder, Holocaust, LGBT+ spørgsmål, kvinders ligestilling eller seksuel frigørelse.

- Alle lærere skal føle sig frie og trygge i deres undervisning, og det har Folketinget en forpligtelse til at sikre. Jeg vil derfor nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur i begyndelsen af det nye år, siger Nick Hækkerup.

I pressemeddelelsen lyder det, at emnet 'efter regeringens opfattelse fortjener en grundigere og bredere behandling end den, beslutningsforslaget indeholder'. Forslaget skal behandles i Folketinget fredag.

At regeringen nu indkalder til forhandlinger glæder SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.

- Nu har regeringen omsider åbnet op for, at vi kan drøfte den rigtige model med alle partierne og forhåbentlig sikre en langt bredere tilslutning. Skulle regeringen mod forventning alligevel ikke være indstillet på reelle fremskridt på den her dagsorden, så må vi tilbage til et flertal uden om regeringen, siger Karsten Hønge i en skriftlig kommentar.

Han slår fast, at vi 'selvfølgelig skal kunne undervise i lige præcis det, vi finder vigtigt i Danmark, uden at lade trusler styre os'.

For SF er det afgørende, at det er frivilligt om lærerne på den enkelte skole vil benytte materialet.

Det var Nye Borgerliges Mette Thiesen, som tog initiativ til at stille beslutningsforslaget, der opnåede flertal. Et lignende forslag blev stillet tidligere på året. Dengang blev det ikke støttet af SF.