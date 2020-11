Regeringen trækker i land: Vegetardage skal være frivilligt

Efter at have mødt stor modstand mod et forslag om, at der skal indføres to ugentlige vegetardage på landets statslige arbejdspladser, trækker regeringen nu i land.

Således skal det i stedet være op til den enkelte arbejdsplads, om man ønsker vegetardage eller ej.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen har man 'lyttet til medarbejderne', hvorfor man altså har droppet at gøre det til at krav, at der skal være to kødfrie dage om ugen.

Regeringen har været i dialog med lønmodtagerorganisationer, hvor det altså er kommet til udtryk, at medarbejderne ikke ønsker at blive tvunget til at undvære kød på jobbet. Derfor bliver det ligesom i dag op til hver enkelt arbejdsplads at beslutte, hvor ofte der bliver serveret vegetarisk mad.

- Vi synes, det er en god ide, at statens kantiner serverer mere bæredygtig mad, men vi har lyttet til medarbejdernes ønske om, at det er ikke noget, der skal besluttes fra centralt hold, lyder det fra finansminister Nicolai Wammen i pressemeddelelsen.

Det oprindelige forslag fra regeringen kom som et led i en ny grøn indkøbsstrategi for staten, som skal bidrage til den grønne opstilling.

Det er stadig ambitionen for regeringen, at indkøbsstrategien skal være mere grøn, men det bliver altså ikke fra centralt hold, at der bliver skåret ned på indtaget af kød i staten.