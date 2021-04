Regeringen vil afsætte 222 millioner kroner til nye teknologier til landbruget

OVERBLIK: Ny foder- og gyllehåndtering skal sænke CO2-udslip

Onsdag har regeringen præsenteret et udspil, som skal sænke landbrugets udslip af CO2 med 7,1 million ton frem mod 2030.

Udspillet er et skridt på vej til at nå målet fra klimaloven om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 procent i 2030.

Her er et overblik over, hvor reduktionen på 7,1 million ton skal komme fra:

* Implementeringssporet: 1,6 millioner ton CO2.

Sporet handler om kendte greb og tiltag, der skal sættes penge af til eller gøres en særlig indsats for at udnytte potentialet af.

- Nye krav:

Regeringen lægger op til, at nye krav om øget fedtfodring, hyppigere udslusning af gylle og nye grønne krav i EU's fælles landbrugspolitik skal bidrage med besparelser på 0,54 millioner ton.

- Jorder og skove:

Der lægges op til, at mindst 88.500 hektar lavbundsjorder - inklusive det besluttede i tidligere aftaler - og randarealer skal udtages og sikres vådgøring eller braklægning.

Derudover skal der også ske privat skovrejsning, hvilket skal give besparelser på 0,46 millioner ton.

- Kvælstofvirkemidler:

Regeringen vil opprioritere indsatser, der nedbringer landbrugets udledning af kvælstoffer med yderligere 10.400 ton i 2027.

Det skal ske gennem målrettet regulering og kollektive virkemidler og skabe besparelser på 0,62 millioner ton CO2.

* Udviklingssporet: 5 millioner ton CO2:

Her er tale om tiltag, der beror på en teknologisk videreudvikling, eller at man teknisk bliver bedre til at udnytte ordninger, der eksisterer i dag.

Regeringen vil afsætte over 700 millioner kroner til grøn forskning og udvikling på landbrugsområdet. De skal blandt andet bruges inden for:

- Brun bioraffinering:

Et eksempel er pyrolyse, der omdanner restprodukter fra landbruget til brændstof og biokul.

Metoden kan også bruges til græs, hvor det høje proteinindhold skal kunne bruges til foder - og dermed erstatte import af soja.

Området skal bidrage med besparelser på to millioner ton CO2.

- Håndtering af gylle og gødning:

Her skal der findes besparelser på en million ton i CO2. Området er ifølge regeringen afgørende for at kunne reducere landbrugets klimaaftryk.

- Fodertilsætningsstoffer:

Også tilsætningsstoffer til foder vurderes at have et stort potentiale til at reducere udledningen af metan fra kvæg.

Det kan give en reduktion på en million ton CO2 i 2030.

- Fordobling af det økologiske areal:

Regeringen vil forhøje satserne for økologisk arealstøtte frem til 2024 og støtte udviklingen af økologi. Det skal bidrage med en reduktion på 0,5 millioner ton i CO2.

- Udvidet lavbundspotentiale:

Bedre viden på området skal øge reduktionspotentialet med yderligere 0,5 millioner ton.

* Allerede besluttede tiltag: 0,5 millioner ton CO2:

Der er tidligere indgået aftaler, der skal reducere udledningen af CO2-udslip fra landbruget. Blandt andet udtagning af lavbundsjorder.

Kilde: Fødevareministeriet.