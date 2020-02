Regeringen vil bremse hvidvask og svindel med nye skattecentre i provinsen

Regeringen åbner i år to nye skattecentre i provinsen. De to centre skal blandt andet bekæmpe hvidvask, skattely, momssvindel og sort økonomi. De to nye centre vil tilsammen bestå af 250 nye medarbejdere og placeres i henholdsivs Fredericia og Frederikssund. Det fortæller skatteminister Morten Bødskov (S) til avisen Danmark.

De to skattecentre er de første af i alt otte nye skattecentre, som skal styrke skattekontrollen, og som regeringen vil placere i provinsen frem mod 2023. I regeringens oprindelige udspil var det kun fire nye skattecentre, som skulle oprettes i provinsen.

- Der er et behov for et løft af vores skattekontrol. Blandt andet af den årsag, at den svindel, vores skattevæsen står over for at bekæmpe, bliver mere kompliceret og omfangsrig. Vi kan se, at eksempelvis de store problemer med skattely, problemer med momssvindel og problemer med generel sort økonomi de seneste år er steget voldsomt. Desværre er ressourcerne til skattekontrollen ikke steget tilsvarende, siger skatteministeren til avisen Danmark.

Tillid er forduftet

Han mener, at borgenes tillid til skattevæsenet er dalet i kølvandet på mange skandalesager, og at der derfor skal rettes op.

- Forhåbentlig vil danskerne opfatte det her som en del af svaret på at genoprette tilliden til vores skattevæsen. Der har været for mange skandalesager, siger han til avisen Danmark.

Regeringen bebudede allerede sidste år, at den i 2020 ville bruge 150 millioner kroner på at oprette et nyt skattecenter i provinsen. I mellemtiden har regeringen valgt at fordoble antallet, så der i stedet oprettes to centre nu.

Ingen ledige lokaler

Budgettet og antallet af nye medarbejdere er fortsat det samme, som regeringen planlagde med det ene center sidste år. Men det har vist sig nødvendigt at sprede de 250 nye medarbejdere ud på to lokationer. Det sker af praktiske hensyn, da det ifølge ministeren ikke var muligt at finde ledige lokaler, som var klar til indflytning og kunne huse 250 medarbejdere.

Han fortæller til avisen Danmark, at Frederikssund blev valgt, da der i forvejen var gamle skattelokaler, som kunne overtages. Og Fredericia blev blandt andet valgt på grund af placeringen i Trekantområdet.

- Der skal være et fagligt miljø. Det er der i Trekantområdet, og i Frederikssund er der en bygning, hvor vi har været tidligere, og hvor det er nemt at sætte stikket i og komme i gang, siger Morten Bødskov.

Idéen om nye centre mod skattesvindel i provinsen er på ingen måde ny. Tilbage i 2017 varslede Mette Frederiksen (S) i avisen Danmark, at Socialdemokratiet ville have 1000 nye ansatte i skattevæsenet i kampen mod skattesnyderi.

Fra fire til otte

De skulle placeres i fire skattecentre uden for de store byer, lød det. Regeringen vil fortsat ansætte 1000 i alt ekstra medarbejdere frem mod 2023, men i stedet for fire centre, skal de altså placeres i otte centre: fire i Jylland, to på Fyn og to på Sjælland.

- Vi mener, at der er tilstrækkeligt faglige miljøer i hele landet. Og laver du kæmpestore centre, kan det være svært at rekruttere et sted. Men splitter du dem lidt op, svækker det ikke indsatsen. Tværtimod giver det bredere og bedre mulighed for at rekruttere specialister i hele landet, siger skatteministeren til avisen Danmark.

- Det handler også om, at vi skal sørge for, at der uden for vores store byer er arbejdsmarkeder, som kan fastholde og tiltrække dygtige arbejdspladser, hvor man kan blive og udvikle sig, og man derfor ikke skal flytte til storbyen for at finde arbejdspladser, som kræver specialistkompetencer, tilføjer Morten Bødskov.

Klar til efteråret

Skatteministeren forventer, at de to nye centre i Fredericia og Frederikssund, hvor der ikke i forvejen er nogen skatteforvaltning, vil være i fuld drift til efteråret. Rekrutteringen af nye medarbejdere er allerede så småt ved at blive sat i gang.

- Jeg frygter ikke, at det bliver svært at finde folk. Tværtimod tror jeg, at det bliver meget attraktivt, siger ministeren.

Lykkes regeringen med at få etableret alle otte nye skattecentre, vil det koste 600 millioner kroner årligt i lønudgifter. Derudover vil der være udgifter til lokaler. Ifølge Morten Bødskov vil de penge dog hurtigt været hentet ind på de penge, som de nye skattemedarbejdere vil hente ind til statskassen, skriver avisen Danmark.