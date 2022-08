Regeringen vil bremse loft på huslejestigninger

Regeringen foreslår, at der for en tid lægges et loft over, hvor meget private udlejere må lade huslejerne stige.

Udlejere har nemlig ifølge lejeloven lov til at lade huslejen følge inflationen, som i øjeblikket er den højeste i 39 år.

- Der er ikke nogen tvivl om, at med den meget voldsomme inflation, som vi har i øjeblikket, så er der mange grupper, som bliver ramt, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

- Vi har en situation på det private lejemarked, hvor nogle lejere kan se frem til meget voldsomme lejestigninger, siger han.

Loftet skal være midlertidigt og lyde på en stigning på maksimalt 4 procent over to år. Inflationen blev i juli opgjort til 8,7 procent.

Ministeren fortæller, at det skal have form af et straksindgreb, så det kommer til at gælde eksisterende lejekontrakter og ikke kun de lejekontrakter, som bliver indgået fremover.

Det vil også med tilbagevirkende kraft gælde huslejer, der er sat op i løbet af de seneste måneder.

- Det er klart, at når der er en mulighed for, at udlejerne kan sætte lejen op med potentielt 8-9 procent, så er der jo risiko for, at nogle også vil gøre det. Og det kan få voldsomme konsekvenser, siger Christian Rabjerg Madsen.

Regeringen foreslår desuden, at der indføres et nyt permanent indeks til at regulere huslejen. Det indeks skal ifølge Christian Rabjerg Madsen helst være uafhængigt af de stigende fødevarepriser og energipriser.

Regeringen har flere gange sagt, det ikke er muligt at kompensere alle for den stigende inflation.

Samtidig har regeringen også flere gange sagt, at man skal passe på med at skubbe yderligere til inflationen. Det mener Christian Rabjerg Madsen ikke, at regeringens nye forslag gør.

- Årsagen til, at det her forslag ikke skubber yderligere til inflationen, er, at vi ikke pumper mere økonomi ud i samfundet, siger han.

Adspurgt, hvorfor det netop er lejerne, der skal have hjælp, svarer Christian Rabjerg Madsen:

- Det er den kloge, ansvarlige og balancerede måde at gå til inflationen på, nemlig at hjælpe målrettet, hvor der er et behov, og på en måde, så vi ikke kommer til at gøre inflationsproblemet værre, siger han.

Forslaget kommer, forud for at Socialdemokratiet senere tirsdag holder pressemøde i Odense i forbindelse med partiets årlige sommergruppemøde.

For at få forslaget gjort til virkelighed skal et flertal i Folketinget bakke op, og der skal ny lovgivning til.

Cirka 180.000 danskere, der bor til leje hos private udlejere, kan ifølge Lejernes Landsorganisation, risikere at få en højere husleje efter årsskiftet.