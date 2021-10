Regeringen vil bygge almene boliger på Christiania

I et nyt boligudspil fra regeringen lægger de op til at bygge almene boliger på Christiania

Følg med i videofeltet herover, hvor regeringen præsenterer udspillet på et pressemøde.

Regeringen har allerede fortalt, at de vil have yderligere 22.000 almene boliger.

En del af dem kan blive opført på Christiania.

Det fremgik af en nyhed på regeringen.dk, som siden er blevet slettet.

'Konkret betyder det eksempelvis i hovedstaden, at vi nu vil arbejde målrettet for at skabe flere almene boliger såvel i Charlottenlund som på Christiania,' står der i regeringens forslag.

Regeringen vil nu undersøge muligheden for at etablere almene boliger på blandt andet Nørrebro, Bisbebjerg og Christiania.

Screendump fra regeringens udspil

- Hvis vi vil skabe balance i hele Danmark, er vi nødt til også at skabe balance i vores store byer.

- Den balance tipper, når det er svært for almindelige mennesker at finde en bolig, og når nye boligområder er på vej til at udvikle sig til velhaverkvarterer, siger boligminister Kaare Dybvad under præsentation af udspillet 'Tættere på II - Byer med plads til alle'. .

Det skal ske ved lovændringer og milliarder af kroner.

Af udspillet fremgår det, at regeringen vil etablere 'Fonden for blandede byer', som skal have tilført 10 milliarder kroner fra Nybyggerifonden frem til 2035.

De vil ligeledes gøre det muligt for kommunerne at stille krav i lokalplaner om, at op til 33 procent af boligmassen i nye boligområder forbeholdes almene boliger.

Almene boliger på Christiania