Regeringen vil fjerne 'boost' af populært fradrag

Håndværkere og byggemarkeder har haft rekordtravlt under coronapandemien, der siden foråret sidste år gav mange danskere en øget lyst til at renovere og bygge om i hjemmene.

Og da regeringen så valgte at fordoble håndværkerfradraget, fik det ikke ligefrem efterspørgslen på håndværkere og byggematerialer til at falde. Flere eksperter har derfor kritiseret ordningen.

Nu barsler regeringen dog med, at fordoblingen af fradraget skal fjernes igen ved forhandlingerne om næste års finanslov. Det skriver TV2.

Hvor håndværkerfradragets størrelse altså lige nu lyder på 25.000 kroner, vil det i fremtiden komme tilbage på 12.000 kroner.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, at fradraget - hvis det står til regeringen - skal halveres.

- Det er vores udgangspunkt, at fradraget skal tilbage til den form, det havde før. Danmark er kommet godt gennem coronakrisen, vores vækst er tilbage, og beskæftigelsen er rekordhøj. Derfor er der ikke længere behov for det boost, vi gav til ordningen, siger han.

- Det har tidligere været kritiseret, at I valgte at give flere penge til et område, der i forvejen ikke kunne følge med efterspørgslen. Var det et fejlskud?

- Nej, bestemt ikke. Vi så, at serviceerhvervene var meget hårdt ramt under covid-19, hvor folk mistede deres arbejde. De folk kunne så gå over i byggeriet og få arbejde på grund af fradraget. Det er en af forklaringerne på, at den danske økonomi er kommet så godt igennem krisen, siger Christian Rabjerg Madsen.

Professor i nationaløkonomi og tidligere økonomisk overvismand, Michael Svarer, er dog fortsat noget skeptisk overfor ordningens effekt. Han mener derfor det er helt rigtigt at trække fradraget tilbage, så den kommer tilbage til sit normale niveau.

- Det har været en ordning, som ikke har været særlig veldoseret eller timet til det behov, der har været i økonomien, siger han til TV2.