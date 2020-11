Regeringen vil forlænge bonusfrist for aflivning af mink

Regeringen ønsker at forlænge fristen for aflivning af mink under ordningen, der giver minkavlere et beløb per aflivet dyr.

Den ordning udløber nemlig mandag.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i pressemeddelelse kort efter midnat natten til mandag.

Fristen for den såkaldte 'tempobonus'-ordning vil regeringen rykke fra 16. november til 19. november.

Lov først

Lovgrundlaget i ordningen skal dog først på plads, før det er muligt at udbetale bonussen. Dette forhandler regeringen blandt andet med de øvrige partier om i øjeblikket.

'Tempobonus'-ordningen betyder, at minkavlere får en bonus for hurtig aflivning af deres dyr. Beløbene i ordningen vil der ikke blive ændret på, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

I syv nordjyske kommuner får minkavlerne 30 kroner per mink, de har aflivet inden den 19. november.

I resten af landet modtager avlerne 20 kroner, hvis de afliver minkene inden den 19. november.

Regeringen kalder ordningen for 'et vigtigt element i strategien om at aflive alle danske mink'.

Søndag opfordrede de blå partier i Folketinget i et åbent brev til, at regeringen trækker tempobonus til minkavlerne tilbage. Ifølge blå blok presser det minkavlerne til at aflive besætningerne.

Afsenderne af brevet var Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Seruminstitut sad i månedsvis på viden om virus og mink

Kræver udmelding

Partierne krævede desuden, at regeringen 'omgående bekræfter offentligt', at regeringens tempobonus for at have slået mink ned senest mandag ikke længere er gældende.

Dette har regeringen altså gjort nu, men søndag aften er regeringen og Folketingets partier fortsat ikke blevet enige om en minklov.

Regeringen meldte onsdag den 4. november ud, at alle mink i hele Danmark skal aflives som følge af en mutation af coronavirus fundet hos dyrene.

Siden da er det kommet frem, at den ordre var ulovlig. Det kræver lovhjemmel at kunne beslutte det, og en sådan har et flertal i Folketinget endnu ikke vedtaget.