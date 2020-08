Regeringen vil give comeback til landbetjenten

550 landbetjente skal på landevejen før 2024, foreslår regeringen. 20 nye nærpolitistationer fordelt over landet og særligt i udsatte områder

20 nye lokalpolitistationer og 550 landbetjente.

Det er blandt hovedindholdet i regeringens udspil til en ny politiaftale.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterer udspillet til den nye 'nærhedsreform', hvor politiet 'skal være mere synligt og mere nærværende for danskerne'.

- De sidste 20 år har nogle af de største beslutninger i dansk politik været præget af det samme svar, nemlig centralisering. Socialdemokratiet vil en anden vej.

- Vores mål er klart: Vi vil have mere nærhed. Flere betjente. Og vi vil sætte hårdere ind over for den komplekse, økonomiske og organiserede kriminalitet Regeringen leverer både penge til investeringer i politi og anklagmyndighed. Vi løfter politiets økonomi markant.

Ifølge Nick Hækkerup har vi 'ikke et trygt og nærværende politi' i dag:

- Vi har siden 2014 set en fordobling i det antal dage, der går, fra en forbrydelse anmeldes, til der rejses sigtelse. Kun seks ud af ti kriminalitetsramte borgere er tilfredse med politiets indsats. Det er ikke godt nok. Det skal altid være tilfredsstillende, når man henvender sig til politiet om en forbrydelse, siger justitsministeren.

10 i øst - 10 i vest

Regeringen vil placere 10 nærpoliti-enheder i Østdanmark og 10 i Vestdanmark, siger Nick Hækkerup:

- Vi kommer ikke uden om, at nogle af dem skal ligge i særligt udsatte boligområder. I de områder, hvor alt for mange skal finde sig i, at grupper af unge skaber utryghed. Mange af dem med anden etnisk baggrund end dansk, som larmer og hærger i lokalområdet, siger Nick Hækkerup.

Også dette nævnte Socialdemokratiet som et resultat af politiforliget i 2015.

Dengang lød det fra Nicolai Wammen og retsordfører Trine Bramsen:

'Vi får mere synligt politi i udsatte boligområder. Det er vigtigt for trygheden i vores boligområder og for den tidlige indsats mod unge kriminelle.'

Ifølge Nick Hækkerup vil de nye nærpolitistationer være i fysiske bygninger med mindst 15 timers ugentlig åbningstid og minimum fem tilknyttede betjente.

Folketinget forhandler hvert fjerde år et politiforlig, som er en politisk aftale, der sætter rammerne for politi og anklagemyndighed.

Ekstra Baldet spurgte på pressemødet, hvad justitsminsterens kommentar er til, at Socialdemokratiet præsenterede præcist de samme ideer i deres regeringsgrundlag anno 2011:

- Det viser den store konsistens i den socialdemokratiske politik, lyder det fra justitsministeren.