Regeringen vil give små børn adgang til juridisk kønsskifte

Regeringen foreslår at fjerne den nedre aldersgrænse for et juridisk kønsskifte.

Det fremgår af regeringens nye LGBT+-plan, som blev offentliggjort mandag, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge mediet kan det potentielt komme til at betyde, at de danske regler på området vil blive nogle af de mest vidtgående i Europa.

Et juridisk kønsskifte betyder, at vedkommende skifter køn i cpr-registret. Med regeringens forslag vil man kunne foretage et juridisk kønsskifte hos børn ned til 0 år.

I regeringens forslag fremgår det dog, at man skal have samtykke fra sine forældre, hvis man er under 15 år.

Den socialdemokratiske regering forsøgte sig med præcis samme forslag for to år siden. Støttepartierne bakkede delvist op om forslaget dengang, men ikke alle var villige til at gå lige langt.

I mellemtiden kom Det Etiske Råd frem til en klar konklusion, da Folketinget besluttede at rådføre sig med rådet: Det foreslog at sætte aldersgrænsen ned til 10-12-årsalderen.

- Det må anses for tvivlsomt, om børn før puberteten kan gennemskue de grundlæggende årsager til og overskue konsekvenser af en mulig ændring af juridisk køn.

- En sådan stillingtagen kræver et vist mål af modenhed og bevidsthed. Man må formode, at intet førskolebarn selv kan formulere et ønske om ændret juridisk køn, skrev rådet da.

I øjeblikket er aldersgrænsen 18 år.

På baggrund af forslaget fra Det Etiske Råd trak Socialdemokratiet delvist i land og krævede, at flere elementer skulle genovervejes.

Nu er regeringen så vendt på en tallerken igen og foreslår på ny en fjernelse af den nedre aldersgrænse.

De Konservative er lodret uenige, siger partiets ligestillingsordfører, Birgitte Bergmann, til Jyllands-Posten.

Hun mener, at børn skal have lov til at være børn, og at man ikke er gammel nok til at skifte køn, hvis man ikke engang kan få lov til at bestemme sin egen sengetid.

Regeringen har planer om at fremsætte forslaget til oktober.