Regeringen vil hæve håndværkerfradrag

Som et led i at sparke gang i Danmarks økonomi oven på coronakrisen, foreslår regeringen at hæve den nuværende boligjob-ordning markant.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse, samtidig med at finansminister Nicolai Wammen præsenterer forslaget på et pressemøde.

Konkret foreslår regeringen, at ordningen bliver udvidet, så fradraget for service- og håndværksydelser hæves.

Fordobling og firedobling

Regeringen vil således hæve loftet for fradrag på både serviceydelser og håndværksydelser til 25.000 kroner. I de gældende regler for 2020 kan man få et fradrag på op til 6200 kroner per person for serviceydelser og op til 12.500 kroner per person for håndværksydelser.

Der er altså tale om en firedobling af fradraget for serviceydelser og en fordobling af håndværkerfradraget.

Ifølge regeringen er formålet med at hæve fradraget at støtte serviceerhvervet og fremme private grønne investeringer.

Disse serviceydelser er omfattet af fradrag Almindelig rengøring Vask og aftørring af flader i boligen

Rengøring af toilet og bad

Støvsugning, gulvvask og boning

Opvask, tøjvask og strygning

Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m. BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Vinduespudsning Indvendig

Udvendig Børnepasning Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave)

Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter Almindeligt havearbejde m.m. Græsslåning

Klipning af hæk

Lugning

Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)

Snerydning

Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag) BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet Kilde: skat.dk Vis mere Luk

Det er omfattet af håndværkerfradraget Energibesparelser - fx isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre m.m.

Energiforsyning - fx solceller, varmeanlæg, ventilation m.m.

Klimasikring - fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Andre grønne ydelser - fx udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne

Tilslutning af bredbånd og tyverialarm Læs mere på skat.dk Vis mere Luk

To milliarder til hårdt ramte områder.

Ud over en hævelse af håndværkerfradraget, har regeringen også præsenteret andre initiativer som forslag til finansloven, som ifølge regeringen skal være en grøn genstart af Danamrk, som 'vil sikre økonomisk tryghed og danske job'.

Det omfatter blandt andet en stor eksportpakke på yderligere 500 millioner kroner årligt i årene 2021-2023 samt en ramme til 'markante og målrettede omstillingsindsatser i 2021 og 2022' på i alt to milliarder kroner, som skal gå til områder, der er hårdest ramt af krisen.

Pengene skal blandt andet gå til omstilling af virksomheder og omskoling og opkvalificering af lønmodtagere.

Forslagene fra regeringen kommer samme dag, som forhandlingerne om næste års finanslov bliver påbegyndt, og regeringen håber derfor, at det vil være muligt at samle et flertal til at bakke op om forslagene.