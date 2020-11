Regeringen vil hæve straffen for drab ved vanvidskørsel

Vanvidskørsel, der får dødeligt udfald, skal medføre en hårdere straf, end det er tilfældet i dag, hvis det står til regeringen.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til DR.

- - Vi har desværre set helt forfærdelige episoder, hvor vanvittige personer slår folk ihjel med deres sindssyge kørsel. Det er dybt tragisk og illustrerer behovet for, at hammeren skal falde langt hårdere end i dag, lyder det fra Nick Hækkerup over for DR.

Han fortæller, at regeringen derfor fremlægger et lovforslag om at hæve straffen med 50 procent for vanvidskørsel, der fører til dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, eller som bringer andres liv eller førlighed i fare.

Vil stramme kursen: - Helt uacceptabelt

Artiklen fortsætter efter videoen...

Sådan definerer regeringen 'vanvidskørsel'. Video/redigering: Ritzau Scanpix, LocalEyes, privatoptagelser/Mikkel Cramon

Det er langt fra første gang, regeringen lancerer tiltag mod vanvidskørsel.

Således fremlagde Hækkerup i starten af året en række tiltag mod vandvidskørsel, og allerede i august sidste år kom regeringen med de første tanker i den retning.

Tidligere har initiativerne blandt andet handlet om muligheden for at konfiskere biler fra folk, der kører langt over den tilladte hastighed, ligesom at det skal være muligt at fratage kørekortet fra en vanvidsbilist, som blandt andet omfatter, at der er kørt mere end 100 procent over det tilladte eller med en promille over 2,0.

Regeringen vil inddrage bil og kørekort ved vanvidskørsel