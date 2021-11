Regeringen vil have coronapas på statslige arbejdspladser

Regeringen vil indføre coronapas på de statslige arbejdspladser, hvis loven om coronapas bliver gennemført.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

I sidste uge lavede regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om coronapas på arbejdspladser. Den blev fremsat som lovforslag torsdag.

Bliver loven indført, kan en arbejdsgiver kræve coronapas fra sine ansatte.

Derudover vil Magnus Heunicke anmode Epidemikommissionen om at undersøge, hvorvidt et coronapas fra en negativ coronatest skal gælde i kortere tid.

- Det er sådan i dag, at en negativ PCR-test giver et grønt coronapas for de uvaccinerede i 96 timer og en kviktest i 72 timer.

- Det er lang tid, det er flere dage, og vi ved med Delta-varianten, at den kan nå at smitte og give smitten videre til andre, siger ministeren.

Ud over at Epidemikommissionen skal kigge på, hvor længe coronapasset skal gælde, skal de også vurdere, om det skal indføres flere steder.

På nuværende tidspunkt gælder coronapasset blandt andet flere steder i kulturlivet, i nattelivet og på indendørs serveringssteder.

Det gælder også ved kirkelige handlinger.

Sundhedsministeren takker også erhvervs- og kulturlivet for, hvor godt det er gået med at genindføre coronapasset.

Magnus Heunicke (S) runder pressemødet af med at fastslå, at hvis coronapassets gyldighed bliver kortere, handler det om, at det er så sikkert som muligt at være sammen.