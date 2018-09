Regeringen vil have mindst 10.000 handicappede i job

Der ligger et uudnyttet beskæftigelsespotentiale i de mange handicappede, der godt kunne arbejde, men ikke har noget job.

Det har regeringen sat sig for at gøre noget ved i form af et handicapudspil, der er lige på trapperne.

Ifølge Ritzaus oplysninger indeholder udspillet en række initiativer, der skal få mindst 10.000 flere handicappede i arbejde inden 2025.

Det handler blandt andet om at gøre det nemmere at få adgang til hjælpemidler i overgangen fra uddannelse til job eller fra ét job til et andet job.

Der skal også udvikles et kompetencekort, som den handicappede kan tage med sig i jobsøgningen, og som helt præcist forklarer en mulig arbejdsgiver, hvad vedkommende kan og hvilke støttemuligheder, der findes.

Endelig skal det også gøres lettere at tage en erhvervsuddannelse. Det kan blandt andet ske ved at åbne en mulighed for at nedsætte tiden på praktikdelen.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, er bekendt med udspillet, men vil ikke kommentere det direkte.

Som tidligere handicapordfører slår han dog fast, at der er brug for en ekstra beskæftigelsesindsats på området.

- Det handler om manglende viden om de handicappedes formåen og om støttemulighederne - både hos jobcentre og hos virksomhederne.

- Det er årsagen til, at alt for mange handicappede ikke er i job i dag, selv om de gerne vil bidrage, siger han.

Han mener også, at man i langt højere grad bør inddrage handicaporganisationerne, end man gør nu.

- De har mange gange en detailviden om bestemte handicap, som kan være nyttig i forhold til at udpege områder eller virksomheder, hvor man kan ansættes.

- Og den viden skal i langt højere grad bringes i spil, siger han.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets seneste tal er det kun 52 procent af danskere med et handicap, der har et job i dag.