Regeringen vil ikke forbyde minkavl lige nu trods smitte

Et forbud mod minkavl vil ikke kun ramme den enkelte pelsdyravler, men også få 'store negative samfundsøkonomiske konsekvenser'.

Af den grund har regeringen ingen aktuelle planer om at forbyde minkavl i Danmark.

Det siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i et samråd onsdag, hvor temaet er coronasmitte på de danske minkfarme.

- Danmark er en af verdens førende producenter af minkskind. Der produceres årligt 12 til 13 millioner skind her i landet, siger ministeren.

Derudover henviser han til, at pelshuset Kopenhagen Fur i 2018 og 2019 havde en samlet omsætning på 5,2 milliarder kroner.

- Der er derfor tale om en stor produktion med en betydelig følgeindustri, siger Mogens Jensen på samrådet.

Det er indkaldt af SF's fødevareordfører, Carl Valentin.

I alt har fødevareministeren været indkaldt til to samråd onsdag, som begge har omhandlet situationen med coronasmitte blandt mink.

Coronaen har spredt sig som en steppebrand på de danske minkfarme. Det har betydet, at flere besætninger er blevet aflivet.

Den stigende smitte har rejst spørgsmålet om, hvorvidt minkavl skal forbydes i Danmark, som det eksempelvis er i Holland.

Her er det blevet besluttet at fremskynde beslutningen om at stoppe minkavl på grund af flere udbrud med coronavirus.

Men i Holland er situationen ifølge Mogens Jensen anderledes end i Danmark.

- I Holland har man besluttet at lave en udfasning af minkproduktion før coronaen.

- Så det havde været en diskussion, om man ville have den form for produktion i Holland. Og de har en meget mindre produktion end i Danmark, siger ministeren efter de to samråd.

Og det bliver ifølge ministeren sundhedsmyndighedernes anbefalinger, der i høj grad afgør, om der skal indsættes nye dyr på farmene efter næste pelsningssæson.

Regeringen har dog endnu ikke en vurdering fra sundhedsmyndighederne om, hvordan minkproduktionen skal håndteres på lang sigt, siger ministeren efter samrådene.

- Regeringens udgangspunkt er, at vi fortsat skal have minkproduktion i Danmark.

- Og hvad angår muligheden for det, og under hvilke vilkår det kan foregå, afventer vi en rådgivning, der i øjeblikket bliver talt om mellem forskellige myndigheder og branchen.

Onsdag skriver Fødevarestyrelsen på Twitter, at der er smitte på 166 danske minkfarme.