Regeringen vil lægge midlertidigt loft på huslejestigninger

Regeringen foreslår, at der for en tid lægges et loft over, hvor meget private udlejere må lade huslejerne stige.

Udlejere har nemlig ifølge lejeloven lov til at lade huslejen følge inflationen, som i øjeblikket er tårnhøj.

- Der er ikke nogen tvivl om, at med den meget voldsomme inflation, som vi har i øjeblikket, så er der mange grupper, som bliver ramt. Vi oplever alle sammen, at det er blevet dyrere, når vi går ned og handler, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

- Vi har en situation på det private lejemarked, hvor nogle lejere kan se frem til meget voldsomme lejestigninger, siger han.

Loftet skal være midlertidigt og lyde på en stigning på maksimalt fire procent over to år.

Regeringen foreslår også, at der indføres et nyt indeks til at regulere huslejen.

Forslaget kommer forud for, at Socialdemokratiet senere tirsdag holder pressemøde i Odense i forbindelse med partiets årlige sommergruppemøde.