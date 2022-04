Regeringen vil lave 'ukrainerbyer' i Danmark

På et pressemøde for en uge siden sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at samfundet skal finde en ny måde indkvartere de mange ukrainere, der kommer til Danmark.

Den varsling gør han tilsyneladende nu alvor af.

Regeringen forbereder at etablere det, ministeren i et interview med Berlingske kalder 'ukrainerbyer'.

Med den hast, som ukrainerne lige nu flygter mod Danmark, er det nemlig ikke muligt for velfærdssamfundet at absorbere dem på normal vis, siger han.

- Vi forbereder, at ukrainere skal indkvarteres i en slags ukrainerbyer, hvor der måske kan være dagtilbud og undervisning for børnene på ukrainsk, som ukrainere selv hjælper med at foretage, og at man flere steder i landet vil opleve ukrainere bo sammen, siger han til avisen.

Det er ifølge ministeren for tidligt at tale om specifikke lokationer. Men han forventer, at der kan etableres 'en håndfuld' byer, som kan lokaliseres ved nedlagte institutioner som eksempelvis skoler, sygehuse, kaserner eller plejehjem.

Tesfaye forestiller sig ikke byer på flere tusinde, men nærmere på flere hundrede, siger han til Berlingske.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste på det førnævnte pressemøde, at op til 40.000 ukrainere forventes at være rejst til Danmark efter påske.

Og kommer der mange flere end det, vil det kunne true velfærdssamfundet.

En pointe, Tesfaye flere gange i interviewet understreger. Regeringens initiativ skal dermed være med til at skåne velfærdssamfundet, siger han.

Det betyder ifølge ministeren, at der skal slækkes på den velfærd, som folk med opholdstilladelse normalt får krav på.

Som eksempel nævnes lediges krav på en samtale i jobcenteret. Skulle ukrainerne have krav på det, ville nogle danske ledige komme langt ned i bunken. Og det er uhensigtsmæssigt, siger Tesfaye til Berlingske.

Et andet eksempel er, at børn med ophold i Danmark normalt har krav på danskundervisning i folkeskolen. Og omsorg fra pædagoger, der er uddannede.

Forslaget vil derfor skulle trække en del lovændringer i flere ministerier med sig.