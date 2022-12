Regeringen vil lempe regler for familiesammenføring

Ekstra Bladet-effekten: Ekstra Bladet har i over halvandet år beskrevet, hvordan gakkede udlændingeregler spænder ben for helt almindelige danskere og deres udenlandske ægtefæller, som vil bo sammen i Danmark. Nu lægger regeringen op til at ændre reglerne

I mange år er der blevet strammet og strammet på udlændingepolitikken, men nu sker det modsatte.

Den nye regering ønsker således at lempe på reglerne for familiesammenføring. Det fremgår af det regeringsgrundlag, der netop er blevet offentliggjort.

Ekstra Bladet har i over halvandet år bragt eksempel efter eksempel på helt almindelige danskere med udenlandske ægtefæller, som passer deres arbejde og liv i Danmark, men som bliver hårdt ramt af reglerne.

Det gælder eksempelvis pæredanske Bjarne, hvis hustru gennem 16 år ikke må være i Danmark. Han kan nemlig ikke bevise, at han kan dansk, fordi hans danskkarakterer mangler på hans eksamensbevis.

Eller danske Camilla, fillipinske Noel og deres søn Noah, der blev splittet på grund af kravet om, at man skal kunne lægge over 100.000 kroner til side for overhovedet at kunne søge familiesammenføring.

Ved begyndelsen af avisens dækning afviste flere af Folketingets partier at ville lempe på de strenge regler. Men piben har med tiden fået en anden lyd.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der helt konkret er tale om at ville ændre netop førnævnte sprogkrav i forbindelse med familiesammenføring samt halvere bankgarantien ved ansøgning om ægtefællesammenføring.

Det er endnu uvist, nøjagtig hvordan en justering af sprogkravet vil se ud.

Bjarne Toft Jakobsen er en af de danskere, som uhensigtsmæssigt er blevet ramt af politikernes regler. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Hård kritik af reglerne

De nuværende regler for familiesammenføring blev indført i 2018.

De har til opgave at mindske indvandring fra især Mellemøsten. Men de gælder også, hvis man eksempelvis gifter sig med en amerikaner eller med en fra filippinerne.

Løbende med Ekstra Bladets afdækning af, hvordan reglerne rammer i praksis, har flere og flere af Folketingets partier erkendt, at der er behov for forandring.

S-regeringen igangsatte således for knap et år siden et serviceeftersyn af reglerne på baggrund af Ekstra Bladets artikler, hvilket mundede ud i en rapport, der rettede hård kritik af reglerne.

Det er uvist, om andre af de problemstillinger, avisen har beskrevet - herunder omfattende og ofte tæt på umulige dokumentationskrav - også vil blive sat under lup i den kommende regeringsperiode.