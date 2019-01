Regeringen vil med forslag også sende kvoteflygtninge hjem

I et lovforslag fra regeringen skal kvoteflygtninge på lige fod med andre flygtninge kunne senes hjem hurtigst muligt.

Det skriver Politiken.

- Vi ønsker at sende et meget klart signal til flygtninge om, at når man får ophold i Danmark, så er det midlertidigt, og det gælder også kvoteflygtninge, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Politiken.

FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, finder dog forslaget meget betænkeligt, da det gør op med en historisk gængs forståelse, selv om der juridisk set ikke har været noget til hinder for, at også kvoteflygtninge kunne få inddraget en opholdstilladelse, hvis der kom fred i hjemlandet.

Kvoteflygtninge har en særlig status, fortæller UNHCR’s talsperson i Danmark, Elisabeth Arnsdorf Haslund.

- De har gennemgået en grundig proces. De har internationale beskyttelsesbehov, de er særligt sårbare, de er blevet sikkerhedsscreenet, og de er forberedt på at komme til Danmark.

- De har gennemgået en proces i et program, hvor det har været forståelsen, at kvoteprogrammet sker med henblik på en varig og permanent løsning, siger hun.

Hun påpeger, at UNHCR også generelt for flygtninge finder det bekymrende, at de igen og igen skal have deres sag om ophold taget op.

Fra Dansk Flygtningehjælp påpeger asylchef Eva Singer også, at det har været den gængse opfattelse blandt andre lande, at kvoteflygtninge tilhørte en særlig beskyttet gruppe, der kunne anse den såkaldte genbosætning i et land som en permanent løsning.

- Man har lagt vægt på, at det skal være en varig løsning, siger hun.