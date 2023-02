Regeringen vil prioritere forsvar, sundhed og uddannelse

Der er tre hovedprioriteter for SVM-regeringen frem mod den kommende sommer, og det er forsvar, sundhed og uddannelsesområdet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) fredag på et pressemøde, der afholdes i Værløse i forbindelse med et regeringsseminar.

Om uddannelsesområdet siger statsministeren:

- Vi taber for mange børn og unge på gulvet. Det er vores meget klare vurdering, at der er behov for grundlæggende forandringer i den måde, vi driver uddannelse på i vores land.

Regeringen vil blandt andet skære et år af op mod halvdelen af kandidatuddannelserne.

- Erhvervsuddannelserne skal i centrum, og vi skal skabe nye og fleksible og attraktive uddannelsesveje for alle unge. Samtidig med at man skal have mulighed for at uddanne sig i løbet af arbejdslivet, siger hun.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) siger om sundhedsområdet, som han tidligere har stået i spidsen for som minister:

- Hvis vi sammenligner det danske sundheds- og sygehusvæsen med det for 20 år siden, så er det på alle parametre blevet bedre.

- Vi ønsker at være en regering, hvor vi også om 20 år kan se tilbage og konkludere, at handling i nutiden skaber en bedre fremtid.

- Mange tænker, at det hele nok skal holde vores tid ud, og det gør det såmænd også nok. Men hvis sundhedsvæsenet er udfordret, er der brug for en komplet renovering, siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen er i øjeblikket i gang med at forhandle om en akutpakke til sundhedsvæsenet. Regeringen vil til og med næste år afsætte to milliarder kroner til akutplanen.

På forsvarsområdet er det en prioritet for regeringen at få lavet et nyt forsvarsforlig, eftersom det nuværende udløber til nytår.

Her har der været stor politisk ballade om finansieringen, fordi regeringen på et tidspunkt gjorde det til et krav, at partierne skulle acceptere afskaffelsen af store bededag som finansiering, hvis de ville være med til forhandlingerne.

Regeringen blødte senere op på det punkt.

- Vi ved, at vi har et flertal for den finansiering, vi har anvist, så kommer vi til at drøfte det undervejs, selvfølgelig gør vi det.

- Pengene har vi skaffet en del af, og så kommer vi til at drøfte resten med Folketingets partier, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

