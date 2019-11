Regeringen vil stramme grebet om netbutikker

Der skal bedre styr på netbutikker og de varer, danskerne køber i dem.

Derfor vil erhvervsministeren næste år fremsætte en lov, der øger kontrollen med specielt udenlandske netbutikker betydeligt.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal kunne beskytte de danske forbrugere mod for eksempel farligt legetøj, farlige maskiner eller ulovligt fyrværkeri, uanset om de handler i en butik på Byrum Hovedgade eller i en online webshop fra Kina.

- Derfor har vi brug for tidssvarende lovgivning, der også er fremtidssikret både med hensyn til nye produkter og nye handelsveje, skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Den kommende lov skal give de danske myndigheder mulighed for at kontrollere netbutikker ved blandt andet at foretage anonyme test samt at sanktionere netbutikker.

Loven vil gælde ikke bare netbutikker, men også eksempelvis grupper på sociale medier eller andre steder på nettet, hvor der bliver solgt ting. Som sanktion vil loven gøre det muligt at blokere disse i Danmark og udstede bøder.

EU har vedtaget nye forordninger på området, og det er det, der har sat ministeriet i gang.

- Det er en udfordring for forbrugernes sikkerhed, at vi ikke med den nuværende lovgivning kan kontrollere produkter fra forhandlere uden for EU.

- Derfor har vi besluttet at indarbejde de nye muligheder for håndhævelse allerede nu, et år før forordningen reelt er pålagt os at skulle træde i kraft, ligesom vi har valgt at supplere forordningen med en række tiltag, som for eksempel øgede strafmuligheder, så danske forbrugere fortsat trygt kan handle på nettet, skriver Simon Kollerup i meddelelsen.