Regeringen vil stramme våbenloven

På vegne af regeringen fremlægger justitsminister Peter Hummelgaard (S) ti initiativer, der skal stramme kontrollen med våben i Danmark.

Det skriver TV 2 og Berlingske søndag aften.

Et af initiativerne handler om bedre kontrol med våbentilladelser til danskere, der har en psykiske lidelse.

Konkret lægger regeringen op til, at sundhedsdata fra myndighederne skal indgå i screeningen af personer, der vil have tilladelse til et våben.

En screening foretages, inden en tilladelse bliver udstedt.

Derudover vil der i screeningen også tages højde for, hvorvidt personer med et ønske om en våbentilladelse har pårørende med en psykisk sygdom.

Det siger Peter Hummelgaard, der kalder det 'en svær balance'.

- Vi vil ikke stigmatisere folk, der lider af svære sygdomme, men det er i særlige og konkrete tilfælde nødt til at indgå i risikovurderingen, når man udsteder en våbentilladelse, siger han til TV 2.

Regeringens ti initiativer kommer kort før årsdagen for skyderiet i shoppingcentret Field's, hvor tre personer blev dræbt af skud.

En 23-årig mand har erkendt at have skudt i storcenteret, men nægter sig skyldig på grund af sindssyge i gerningsøjeblikket. Han benyttede våben, som han ikke havde tilladelse til, og havde gennem en længere periode forsøgt at få hjælp i psykiatrien.

Det er uvist, om initiativet ville have gjort en forskel i forhold til skyderiet i Field’s.

Den tiltalte havde dog fundet nøglen til sin fars våbenskab og fik dermed adgang til våben, som faderen havde tilladelse til.